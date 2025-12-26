Войти
МНО Литвы закупило противотанковые мины и боевые части для FPV-дронов

Поставленные союзу стрелков Литвы дроны
Поставленные союзу стрелков Литвы дроны.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 декабря. МНО Литвы объявило о подписании Агентством по приобретению продукции оборонного назначения с литовской компанией Eksplosita UAB контракта на поставку противотанковых мин общей стоимостью 22,8 млн. евро.

Кроме того, с еще одной литовской компанией LTMilTech UAB заключен контракт на сумму 9 млн. евро, предусматривающий закупку боевых частей различных типов для FPV-дронов, включая осколочные, формируемые взрывом и кумулятивные. Все заказанное оборудование будет произведено в Литве.

Как заявил министр национальной обороны Робертас Каунас, решение является важным шагом на пути к укреплению национальной оборонной промышленности. Развитие собственных производственных мощностей демонстрирует возможность оборонного сектора Литвы вносить вклад в обеспечение национальной безопасности страны. Это также соответствует поставленным целям развития стратегических секторов производства боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как заявлено, противотанковые мины являются одним из наиболее эффективных способов предотвращения передвижения бронетехники противника и сохранения контроля над территорией. Они достаточно эффективны при замедлении продвижения или полной остановке штурмовых или бронетанковых подразделений и являются экономически выгодным вариантом защиты от превосходящих сил противника. Одна мина может вывести из строя танк стоимостью в миллионы евро.

Приобретение боевых частей для БЛА также является экономически эффективным решением, поскольку может оказывать боевое воздействие, сходное с управляемыми ракетами и пилотируемыми летательными аппаратами. Применение подобных решений обеспечивает возможность поражения противника на расстоянии, не подвергая риску оператора.

