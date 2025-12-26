Войти
Изготовлена первая партия топлива для атомного ледокола "Лидер"

На Машиностроительном заводе в Электростали (АО "МСЗ", входит в топливный дивизион "Росатома") изготовлена и прошла приёмку активная зона для реакторной установки головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" – "Россия". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе дивизиона.

Отмечается, что это первая в истории партия ядерного топлива для судовых реакторных установок РИТМ-400, используемых в проекте 10510. Изготовленная головная активная зона предназначена для первого из двух реакторов РИТМ-400, которые будут использоваться на судне.

Макет атомного ледокола типа "Лидер"

Википедия


Напомним, что головной атомный ледокол проекта 10510 строится на ССК "Звезда" по проекту ЦКБ "Айсберг" (обе организации входят в судостроительный кластер нефтяной компании "Роснефть"). Заказчиком выступает ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Резка металла для "России" началась в июле 2020 года.

В начале сентября этого года сообщалось, что на машиностроительном предприятии "ЗиО-Подольск" (входит в госкорпорацию "Росатом") завершилась контрольная сборка второй реакторной установки РИТМ-400, предназначенной для ледокола "Россия".

Атомоход планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.

