Ким Чен Ын проверил ход строительства новой подлодки

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с ходом работ над образцами "нового секретного подводного вооружения". Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), он прибыл с инспекцией на место строительства атомной подводной лодки, которую вооружат стратегическими ракетами.

"В этот день товарищ Ким Чен Ын предметно ознакомился с ходом исследовательских работ над новым подводным тайным вооружением, наметил стратегические планы о переформировании ВМС и создании новых частей", – информирует агентство.

Лидер КНДР Ким Чен Ын инспектирует строительство новой ДЭПЛ ЦТАК

По итогам саммита в Кёнджу в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить подводную лодку с атомной силовой установкой. Недавно США посетил советник южнокорейского президента по национальной безопасности Ви Сон Лак; он отметил, что стороны пришли к выводу о необходимости отдельного соглашения по вопросу атомных подводных лодок.

Еще в мае 2020 года южнокорейские СМИ утверждали, что КНДР готова ввести в строй новую подлодку с баллистическими ракетами. По оценке специалистов, при водоизмещении около 3000 тонн она должна нести до трех ракет "Пуккыксон-3" с дальностью действия около 2000 км.

В апреле 2021 года американский портал 38 North сообщил, что на территории Северной Кореи на верфи Симпхо заметили перемещения, которые свидетельствовали, что новая подводная лодка КНДР завершена и готовится к постановке на вооружение.