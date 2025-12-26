«Роскосмос» запустит 52 спутника с космодрома Восточный

Госкорпорация «Роскосмос» анонсировала запуск 52 спутников с космодрома Восточный. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В госкорпорации отметили, что 52 аппарата будут запущены на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. В их числе «Роскосмос» отметил аппараты «Аист-2Т» №1 и №2, разработанные и изготовленные в РКЦ «Прогресс». Подчеркивается, что это будет финальный в 2025 году пуск.

Представители «Роскосмоса» подчеркнули, что спутники «Аист-2Т» созданы на базы аппарата «Аист-2Д». Они оснащены двигательной установкой для коррекции орбиты и аппаратурой для стереоскопической съемки, быстрее передают информацию на Землю и отличаются более долгим сроком службы.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что ракету-носитель «Союз-2.1б», старт которой запланирован на конец недели, собрали на космодроме Восточный. Перед вывозом «Союза» на стартовый комплекс установят электротермочехол на головную часть.