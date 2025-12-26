ЦАМТО: объем экспорта оружия РФ после СВО составит 15-17 млрд. долл. в год

ЦАМТО, 25 декабря. Значительная часть российских мощностей по производству вооружений после завершения СВО будет ориентирована на обеспечение экспортных поставок отечественного оружия, объем которых может составить порядка 15-17 млрд. долл. в год.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"По оценкам ЦАМТО, в ближайшие 3-5 лет после завершения СВО объемы экспортных продаж российского оружия составят порядка 15-17 млрд. долл. в год. Это очень хороший показатель", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс за время проведения спецоперации превзошел все ожидания, а по ряду направлений кратно нарастил выпуск производимых видов оружия. В свою очередь, российское вооружение, прошедшее модернизацию и доработки с учетом практического опыта современной высокотехнологичной войны, доказало свое преимущество перед западными образцами в ходе СВО. Это гарантирует не только высокий и стабильный спрос в будущем на мировом рынке, но позволит России удерживать второе место в мире по экспорту вооружений.

По словам И.Коротченко, президент РФ, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), "Рособоронэкспорт" активно работают для сохранения позиций России среди лидеров глобального рынка вооружений.

"Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и развязанную Западом санкционирую войну, наша страна расширяет военно-технические связи с зарубежными государствами, четко выполняет экспортные обязательства, что подтверждает репутацию России как надежного делового партнера", – подчеркнул директор ЦАМТО.