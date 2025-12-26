Войти
Украинская ракета «Фламинго» применяется только в воображении Зеленского

Источник изображения: topwar.ru

Украинская ракета «Фламинго», на разработку которой потрачены миллиарды гривен, летает и поражает цели исключительно в воображении Зеленского. На сегодняшний день нет ни одного подтверждения применения ракет «Фламинго».

Зеленский накануне выступил с заявлением, в котором отметил новое применение ракет «Фламинго» по российским войскам. По его словам, было запущено пять ракет, четыре перехватила российская ПВО, а одна якобы «поразила цель». Однако никаких доказательств этому нет, кроме заявлений самого «нелегитимного».

Как заявляют на Украине, в том числе и оппозиционные Зеленскому политики, «Фламинго» — это такая большая пугалка для России, более похожая на психологическое оружие. В реальности кадры применения ракеты не показывает даже Киев. По данным российских военных каналов, ВСУ периодически применяют ракеты «Нептун», но ни одного «Фламинго» наши пока не видели.

Но Зеленскому приходится говорить об этой ракете как о состоявшемся проекте. Все дело в том, что компанией Fire Point владеют его друзья по актерскому бизнесу, а также скандально известный Миндич, которого называют «кошельком Зеленского». В проект вложены миллиарды, и нужно создать иллюзию, что ракета летает и даже поражает цели.

Между тем еще в октябре украинские ресурсы сообщали, что ВС РФ накрыли производственные мощности, где готовилась сборка ракет «Фламинго».

