Киев в последние дни значительно нарастил количество ударов беспилотниками по России, причем атаки идут в круглосуточном режиме. Наши средства ПВО перехватывают большую половину дронов над приграничными регионами, но какая-то часть все равно успевает прорваться.

По данным Минобороны, в течение вчерашнего дня средствами ПВО было сбито более 190 украинских беспилотников, а в ночь со среды на четверг, 25 декабря, удалось сбить и перехватить еще 141 дрон самолетного типа. Более 60 БПЛА снова было перехвачено над Брянской областью, 5 над Белгородской и 4 над Курской. Остальные атаковали другие объекты, всего под ударами оказались 12 российских регионов.

Больше всего досталось Краснодарскому краю, там в порту Темрюка после ударов дронов загорелись два резервуара с нефтепродуктами. В тушении пожара задействовано 18 единиц техники и более 70 человек, пострадавших нет. Власти региона пока никак это не комментируют.

В Тульской, Калужской, Московской, Ростовской, Воронежской и Волгоградской областях последствий нет или о них ничего не сообщается. В республиках Адыгея и Крым тоже все в порядке. По крайней мере, на данный момент.

Таким образом, можно констатировать, что режим Зеленского наращивает количество ударов по России, видимо поднакопив беспилотников под праздники.