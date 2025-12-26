Войти
ЦАМТО

ВМС Пакистана приняли второй построенный в Турции корвет класса "Бабур"

407
0
0
Источник изображения: Фото: Director General Public Relations – Navy

ЦАМТО, 25 декабря. На верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле состоялась официальная церемония передачи ВМС Пакистана корвета "Хайбар" класса "Бабур" (модифицированный MILGEM).

Как сообщил представитель командования ВМС Пакистана, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.

"Хайбар" является третьим по счету кораблем серии по последовательности бортовых номеров, но вторым, переданным ВМС Пакистана.

Строительство "Хайбар" реализуется в рамках подписанного в 2018 году командованием ВМС Пакистана" с консорциумом турецких компаний, возглавляемым ASFAT AS, контрактом. При этом два корабля должны быть построены в Турции и два – в Пакистане. Головной корабль серии, "Бабур", был поставлен в сентябре 2023 года. Поставка "Хайбар" знаменует завершение этапа строительства корветов на территории Турции.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило с возглавляемым ASFAT AS консорциумом турецких компаний контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада". По оценкам, стоимость продажи составляет 1,5 млрд. долл. По два корабля будут построены в Стамбуле и в Карачи. Корветы предназначены для патрулирования территориальных вод, противолодочной борьбы, ведения разведки, противодействия терроризму, поисково-спасательных операций.

Резка стали для строительства головного корабля серии, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Спуск на воду состоялся в августе 2021 года. Командование ВМС Пакистана приняло (280) "Бабур" в Стамбуле 23 сентября 2023 года. Официальная церемония принятия корабля на вооружение ВМС Пакистана состоялась в сентябре 2024 года.

Закладка киля второго корвета, (281) "Бадр", состоялась на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Limited (KSEW) в Пакистане 25 октября 2020 года, спуск на воду прошел 20 мая 2022 года.

Третий корвет, (282) "Хайбар", был спущен на воду на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 25 ноября 2022 года.

Спуск на воду четвертого корабля, (283) "Тарик", состоялся на верфи KSEW 2 августа 2023 года.

Контракт является крупнейшей на сегодняшний день экспортной сделкой Турции в военно-морской сфере и отражает стремление двух стран к укреплению военно-технического сотрудничества. Помимо строительства корветов, в число двусторонних проектов входит закупкам учебно-тренировочных самолетов MFI-17 для ВВС Турции и ударных вертолетов T-129 для ВС Пакистана.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями, развивает скорость более 26 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. В состав вооружения входят 76-мм/62 АУ Super Rapid, 35-мм ЗАК Gokdeniz и два 25-мм ДУМВ турецкой Aselsan.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
LM2500
Т-129
Компании
Aselsan
KSEW
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"