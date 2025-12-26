ВМС Пакистана приняли второй построенный в Турции корвет класса "Бабур"

ЦАМТО, 25 декабря. На верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле состоялась официальная церемония передачи ВМС Пакистана корвета "Хайбар" класса "Бабур" (модифицированный MILGEM).

Как сообщил представитель командования ВМС Пакистана, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.

"Хайбар" является третьим по счету кораблем серии по последовательности бортовых номеров, но вторым, переданным ВМС Пакистана.

Строительство "Хайбар" реализуется в рамках подписанного в 2018 году командованием ВМС Пакистана" с консорциумом турецких компаний, возглавляемым ASFAT AS, контрактом. При этом два корабля должны быть построены в Турции и два – в Пакистане. Головной корабль серии, "Бабур", был поставлен в сентябре 2023 года. Поставка "Хайбар" знаменует завершение этапа строительства корветов на территории Турции.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило с возглавляемым ASFAT AS консорциумом турецких компаний контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада". По оценкам, стоимость продажи составляет 1,5 млрд. долл. По два корабля будут построены в Стамбуле и в Карачи. Корветы предназначены для патрулирования территориальных вод, противолодочной борьбы, ведения разведки, противодействия терроризму, поисково-спасательных операций.

Резка стали для строительства головного корабля серии, (280) "Бабур", началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. Спуск на воду состоялся в августе 2021 года. Командование ВМС Пакистана приняло (280) "Бабур" в Стамбуле 23 сентября 2023 года. Официальная церемония принятия корабля на вооружение ВМС Пакистана состоялась в сентябре 2024 года.

Закладка киля второго корвета, (281) "Бадр", состоялась на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Limited (KSEW) в Пакистане 25 октября 2020 года, спуск на воду прошел 20 мая 2022 года.

Третий корвет, (282) "Хайбар", был спущен на воду на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 25 ноября 2022 года.

Спуск на воду четвертого корабля, (283) "Тарик", состоялся на верфи KSEW 2 августа 2023 года.

Контракт является крупнейшей на сегодняшний день экспортной сделкой Турции в военно-морской сфере и отражает стремление двух стран к укреплению военно-технического сотрудничества. Помимо строительства корветов, в число двусторонних проектов входит закупкам учебно-тренировочных самолетов MFI-17 для ВВС Турции и ударных вертолетов T-129 для ВС Пакистана.

По информации ASFAT AS, максимальная длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,2 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2985 т, экипаж – 93 человека. Корабль оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500 и двумя дизельными двигателями, развивает скорость более 26 узлов, дальность хода – 3500 морских миль на скорости 15 узлов. В состав вооружения входят 76-мм/62 АУ Super Rapid, 35-мм ЗАК Gokdeniz и два 25-мм ДУМВ турецкой Aselsan.