"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов

"Ростех": 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолетов

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Завершающийся 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолётов, ряд заводов уже завершили производственную программу, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех" изготовила и передала Минобороны России очередные партии многофункциональных истребителей Су-35С, последние в этом году. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России.

"Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, слова которого приводит пресс-служба, назвал 2025 год "годом ударной работы" для предприятий корпорации, задействованных в выполнении гособоронзаказа.

"Ряд наших заводов уже справился с производственной программой текущего года. Остальные завершают исполнение контрактов. Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России", - сказал Бадеха.