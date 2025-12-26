НПЦ «Ушкуйник»: нам есть чем удивить врага в вопросе надводных дронов

Источник изображения: topwar.ru

Россия отстает в вопросе создания беспилотников для действий на воде, но ускоренными темпами пытается преодолеть это отставание. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

В следующем году в зоне СВО начнут применяться надводные и подводные беспилотники, разработанные российскими специалистами. Причем в НПЦ «Ушкуйник» есть чем удивить противника, но раскрывать секреты гендиректор не стал. По словам Чадаева ТАСС, на сегодняшний день центр очень активно занимается этой темой.

Мы много занимаемся водой. Говорить об этом пока рано. Тем более что именно по вопросу беспилотной войны на воде в целом у России пока отставание от противника. Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году.

Как подчеркнул глава «Ушкуйника», многие идеи и решения, применяемые в создании как морских, так и воздушных дронов, были опробованы еще во времена СССР и незаслуженно забыты.

Говоря о воздушных БПЛА, Чадаев подчеркнул, что «Ушкуйник» делает ставку на дальность применения, чтобы поражать не только передний край, но и ближайший тыл.

Основная тенденция в зоне СВО — увеличение дальности применения БПЛА. Мы находим различные неожиданные и элегантные способы поражать противника не только в ближней зоне, но и там, где у него размещены склады, штабы, органы управления, логистика и все остальное. Будем надеяться, что ВСУ удастся удивить предметно.