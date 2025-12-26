Алексей Чадаев: украинцы скопировали дрон «Князь Вандал», но им это не помогло

Оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН), уничтоживший технику ВСУ на миллиарды долларов, входит в число самых результативных российских беспилотников. В интервью ТАСС генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев подвел итоги его применения в 2025 году, рассказал о масштабных модернизациях аппарата и анонсировал ряд громких новинок.

— Алексей Викторович, каковы главные итоги деятельности НПЦ "Ушкуйник" в 2025 году?

— Главный итог в том, что наш "Князь Вандал Новгородский" стал основным оптоволоконным дроном Вооруженных сил РФ — наиболее массовым и широко применяемым в своей нише. За 1,5 года "Ушкуйнику" удалось увеличить производство дронов на два порядка, при этом без снижения результативности. Показатели, которые были достигнуты при производстве беспилотника малыми объемами, подтверждаются и тогда, когда "Князь Вандал" десятками тысяч аппаратов ежемесячно поехал в подразделения всей объединенной группировки войск ВС РФ.

Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии. Но главный эффект от применения дронов "Князь Вандал" заключается в том, что после того, как мы устроили геноцид вражеской техники в серой зоне, противник утратил какую-либо способность к механизированным наступлениям. После вторжения в Курскую область ВСУ не смогли реализовать ни одной успешной атаки с массовым применением механизированной военной техники, хоть и пытались это делать в том числе под конец года под Купянском. До этого на курском направлении было много таких попыток, но все они неизменно приводили к одному и тому же известному результату.

— Дроны КВН производятся серийно в нескольких регионах страны. Продолжаете ли вы масштабировать производство?

— Да, но сейчас это стало еще более сложной задачей, учитывая расширение географии вражеских атак на предприятия России. Поэтому главная задача не в том, чтобы масштабировать производство, а в том, чтобы делать его по возможности как можно менее заметным. Можно сказать одно: число регионов, где базируется производство КВН, будет увеличиваться.

— Сколько в общей сложности сейчас производится дронов "Князь Вандал"?

— Озвучивать эти цифры будет некорректно, потому что они меняются от месяца к месяцу. Здесь есть тонкость. В декабре самые короткие дни в году. Соответственно, в линейке КВН есть как дневные дроны, так и ночные. Сейчас, поскольку дневное время короткое, а ночное — длинное, наиболее востребованы ночные версии аппаратов. Их производится много, но количество дронов напрямую зависит от цифр поставок тепловизионных матриц для тепловизионных камер.

— Специалисты утверждают, что осень и зима — пик применения КВН, поскольку оптоволоконные дроны не подвержены воздействию погодных и температурных особенностей. Так ли это?

— Оптоволоконные дроны боятся ветра, потому что ветер разматывает леску, повышает риск обрыва и, в общем-то, есть риск уменьшения дальности работы. Но зато в отличие от дронов на радиоуправлении КВН не боится дождя, снега и вообще любых осадков. Также если есть тепловизор, аппарат может летать в туман. Поэтому можно сказать, что "Князь Вандал Новгородский" - дрон почти всепогодный.

— Верно ли утверждение, что статистически число потерь среди операторов "Князя Вандала" стремится к минимуму и какие факторы делают это возможным?

— Здесь есть очень важный момент — то, над чем специально работают наши инженеры. Но во многом на нашей стороне особенности технологий. Для того, чтобы уверенно управлять дроном на радиоуправлении, у тебя должна быть выносная антенна, наземный пункт управления, который сложно скрыть и который может вычислить враг. Среди прочего есть и радиоэфир, а значит возможность сканирования в радиоэфире. В случае с КВН оператор может сидеть вообще под землей: нет никаких внешних признаков того, что в этой точке находится пункт запуска. Также дрон не пеленгуется в радиоэфире. То есть, противник узнает о том, что в него прилетело, лишь за несколько секунд до того, как это случается.

Когда оптоволоконных дронов было мало, теоретически была возможность отследить расчет просто по леске, потому что она видна. Мы с обеих сторон пробовали отследить момент запуска по остающейся леске. Но поскольку на полях сражения сейчас все просто опутано оптоволокном, в настоящее время этот способ неэффективен.

Поэтому, да, число потерь среди операторов, применяющих КВН, действительно минимально. Но мы идем дальше в этом направлении. Наша задача — сделать место работы оператора как можно более безопасным, спрятать его поглубже и отвести подальше от килл-зоны. В этом направлении мы работаем все время, потому что сберечь жизнь оператора — безусловный приоритет для нас.

— Дроны "Князь Вандал" применяются с августа 2024 года, когда противник вторгся в Курскую область. Можно ли рассказать, как дрон изменился за прошедшее время?

— Ну вот вы представьте себе задачу — одновременно масштабировать в разы производство, причем, распределенное, и в то же время вносить изменения в конструкцию. Эта задача сама по себе нетривиальная, здесь уже заложен внутренний конфликт. Тем не менее, можно сказать, что сейчас дроны КВН — это совсем другие аппараты нежели те, которые летали 1,5 года назад. От тех дронов осталась только форма рамы. С какого-то момента мы начали получать плотный поток обратной связи от бойцов, применяющих аппараты. И имеем не просто набор пожеланий от отдельных расчетов, а статистику. Поэтому начиная с определенного момента развитие и техническое усовершенствование "Князя Вандала" опирается не только на инженерную мысль команды разработчиков, а на структурированный статистически обработанный поток отказов, запросов, ситуаций, каких-то сценариев применения.

Но если говорить о крупных модернизациях, с весны была добавлена возможность использовать КВН в качестве засадного дрона — в роли ждуна. Это когда аппараты прилетают куда-то, садятся и ждут своих жертв. Также очень много изменений было произведено, что называется, под капотом. Кроме того, чисто технически аппарат стал лететь дальше, появились катушки с увеличенной дальностью. Еще одной крупной модернизацией было появление ночных "Князей Вандалов".

Большая история — появление у аппарата платы инициации, электронного датчика цели. На видео, публикуемых в сети, спереди КВН видно торчащие усы, которые нужны для того, чтобы боевая часть взрывалась при соприкосновении с объектом. Плата инициации позволяет, например, производить подрыв дрона с пульта оператором, и много всего другого, долго перечислять.

И самое большое изменение: гораздо более прочная литая катушка. Все-таки первые катушки для КВН печатались на 3D-принтерах. Переход на стандартную литую катушку позволил улучшить статистику отказов и обрывов. Также была создана единая плата, на которую собрана вся электроника, что среди прочего позволило резко удешевить производство.

— Замечали ли вы, что украинцы пытаются скопировать "Князь Вандал"?

— Известно, что 11 украинских команд заявилось на создание своего оптоволоконного дрона в рамках специализированного хакатона. У Зеленского проводилось три совещания, посвященных проекту. Причем одна из команд пошла по интересному пути — они решили сделать до винтика свой такой же дрон "Князь Вандал". Но они не очень поняли один момент и поэтому у них ничего не получилось — что реверсить нужно не только технику, но и экосистему. Есть гигантская разница между изделием и продуктом. И если изделие у Украины получилось плюс-минус похожее, то такого продукта, как российский КВН, у них нет.

Почему? Это знает любой обыватель, который когда-либо покупал бытовую технику или автомобиль. Изделие от продукта отличается наличием технической поддержки 24/7, когда можно позвонить, написать, задать вопрос и получить ответ, а также наличием дилерских центров или техцентров. У "Ушкуйника" вдоль всей линии фронта создана сеть техцентров с текущим ремонтом, расходниками и всем прочим. Кроме того, нужны чаты, в которых опытные пользователи учат других менее опытных пользователей. Отлаженные системы поставок и снабжения. Все это превращает изделие в продукт. Если даже у тебя есть такой же дрон, но ты не сделал всего вышеперечисленного, то у тебя есть просто дрон.

— "Князь Вандал" применяется уже 1,5 года. Можно ли говорить, что противник так и не научился эффективно с ним бороться?

—Чего только украинцы не делали. Гонка каких-то решений против оптоволокна идет с обеих сторон. Потому что все-таки какие-никакие оптоволоконные дроны у Украины появились. Основная проблема, как ни странно, не в том, чтобы сбить дрон, а в том, чтобы вовремя обнаружить, потому что оптоволоконный беспилотник летит в режиме радиомолчания. Для радиоуправляемых дронов есть дрон-детекторы, которые начинают пищать. А вот как вовремя засечь дрон на оптоволокне, который еще низко летит — в полуметре от земли и моторчиками шуршит тихо? Акустику особо не включишь на войне, где много разных звуков. Если ты засек оптоволоконный дрон, то дальше можно уже придумывать различные способы кинетического поражения. Но чаще всего проблема не в том, что нечем поразить, а в том, что его не успевают увидеть и, соответственно, навестись.

— Как сейчас выстроены взаимоотношения "Ушкуйника" с войсками беспилотных систем?

— Одним из важных решений, обеспечивших успех всего проекта, была договоренность с Минобороны РФ о том, что КВНы отдаются только в те подразделения, где есть операторы, обученные нами на нашем полигоне. То есть, подразделение пишет запрос, отправляет к нам своих пилотов, мы проводим для них входной экзамен на умение летать, далее учим конкретно на "Вандал", после чего выдаем сертификаты. И только потом подразделение встает на вооружение КВН по линии Минобороны РФ…Это огромное дело. Кто бы что ни говорил, половина, а то и больше успеха любого беспилотника — это как в автомобиле прокладка между рулем и сиденьем. То есть, операторы БПЛА.

Сейчас просто в силу масштабов производства и применения обучением операторов на "Князь Вандал" занимается уже не только "Ушкуйник". Многие структуры Вооруженных сил РФ уже сами учат на КВН, и это хорошо. При нынешних масштабах производить обучение на одном только нашем полигоне, возможности которого не безграничны, уже не вариант. Поэтому у себя мы учим только на новые образцы техники, скажем так, образцы следующего сезона.

— Увидим ли мы эти новые образцы в зоне СВО в следующем году?

— Я надеюсь, что первым их увидит противник и мы его ими "обрадуем". Первые апробации нашей "осенней коллекции", выражаясь языком модных домов, состоялись. Главное, чем мы удивляем противника, — это дальность применения. Основная тенденция в зоне СВО — увеличение дальности применения БПЛА. Мы находим различные неожиданные и элегантные способы поражать противника не только в ближней зоне, но и там, где у него размещены склады, штабы, органы управления, логистика и все остальное. Будем надеяться, что ВСУ удастся удивить предметно.

— Сейчас много говорится об отсутствии грузовых дронов в зоне спецоперации. Обратили ли внимание на эту проблему в "Ушкуйнике"?

— Это не техническая, а организационная проблема. Да, у нас есть проблема логистики, снабжения переднего края, а также эвакуации. Но дело не в том, что у России нет хороших грузовых дронов. Все это имеется у "Ушкуйника" и не только. Эти дроны можно поставлять в войска РФ много, быстро и дешево. Проблема в том, что у нас нет отработанной организационной модели их применения. Это как раз является полем нашего сотрудничества с войсками беспилотных систем РФ.

— В этом году "Ушкуйник" поставил в зону СВО еще один продукт — оптоволоконную лодку. Работаете ли вы над какими-либо другими изделиями в этом классе?

— Да, мы много занимаемся водой. Говорить об этом пока рано. Тем более, что именно по вопросу беспилотной войны на воде, в целом, у России пока отставание от противника. Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотия, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году.

— При создании новых продуктов вы вновь обратились к технологиям, апробированным еще во времена СССР?

— Да, как ни странно, много еще в "Отечестве" осталось разных укромных уголков и закутков, где есть кадры и решения, которые надо просто вспомнить.

Екатерина Адамова