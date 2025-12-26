Войти
Военное обозрение

Израильская пресса: Россия готова отправить часть контингента на юг Сирии

523
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израильские медиа пишут о якобы принятом Москвой решении подключиться к американским усилиям по обеспечению соглашения безопасности между Израилем и Сирией.

Напомним, что израильские войска на фоне военного переворота в САР, в результате которого президенту Башару Асаду пришлось бежать из страны, заняли часть южных сирийских регионов, в том числе под лозунгом защиты друзов. При этом представители израильского кабмина говорят о том, что ЦАХАЛ с оккупированных территорий уже не уйдёт.

Израильская информационная служба Kan пишет о том, что Российская Федерация якобы собирается перебросить часть своего контингента на юг Сирии.

Kan:

Для Израиля это приемлемый вариант, который станет полезной альтернативой расширению в Сирии турецкого военного присутствия.

Израильская пресса добавляет, что готовность России пойти на поддержку выполнения соглашения о безопасности между Сирией и Израилем сдвигает переговорный процесс с мёртвой точки.

Kan:

США признают важную роль России в Сирии, потому и предложили совместное участие в миссии.

P.S. Недавно назначенный новый турецкий посол в Сирии Нух (Ной) Йылмаз в своём аккаунте вместо традиционного названия сирийской столицы, Дамаск, обозначил город своего присутствия как Шам Шариф. Так город называли во времена османских завоеваний. Тонкий (или совсем уже не тонкий) намёк?

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Персоны
Башар Асад
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"