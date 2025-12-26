Израильская пресса: Россия готова отправить часть контингента на юг Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Израильские медиа пишут о якобы принятом Москвой решении подключиться к американским усилиям по обеспечению соглашения безопасности между Израилем и Сирией.

Напомним, что израильские войска на фоне военного переворота в САР, в результате которого президенту Башару Асаду пришлось бежать из страны, заняли часть южных сирийских регионов, в том числе под лозунгом защиты друзов. При этом представители израильского кабмина говорят о том, что ЦАХАЛ с оккупированных территорий уже не уйдёт.

Израильская информационная служба Kan пишет о том, что Российская Федерация якобы собирается перебросить часть своего контингента на юг Сирии.

Kan:

Для Израиля это приемлемый вариант, который станет полезной альтернативой расширению в Сирии турецкого военного присутствия.

Израильская пресса добавляет, что готовность России пойти на поддержку выполнения соглашения о безопасности между Сирией и Израилем сдвигает переговорный процесс с мёртвой точки.

Kan:

США признают важную роль России в Сирии, потому и предложили совместное участие в миссии.

P.S. Недавно назначенный новый турецкий посол в Сирии Нух (Ной) Йылмаз в своём аккаунте вместо традиционного названия сирийской столицы, Дамаск, обозначил город своего присутствия как Шам Шариф. Так город называли во времена османских завоеваний. Тонкий (или совсем уже не тонкий) намёк?