Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Норвежского моря

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс ВКС России в сопровождении истребителей Су-33 выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, сообщили в Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота", - сказали в российском оборонном ведомстве.

Как отмечено Минобороны России, экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.