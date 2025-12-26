"Уралдронзавод" отправил первую партию тяжелых дронов "Бердыш" в зону СВО

Машина подтвердила свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Уралдронзавод" отправило первую партию тяжелых боевых дронов "Бердыш" российским военнослужащим в зону специальной военной операции. Машина подтвердила свою надежность и летные характеристики на полигонных испытаниях, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

На "Итогах года" президент РФ Владимир Путин отметил нехватку тяжелых беспилотников, подчеркнув, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

"Мы отправили первую тестовую партию, около 100 дронов "Бердыш". Это очень стабильная машина. В ходе полигонных испытаний она подтвердила свою надежность - за сотню вылетов никаких сбоев, с утра и до заката. После подготовки партии мы также дождались, пока пройдут переподготовку операторы. Тяжелый дрон имеет абсолютно другую прошивку, и навыки пилотирования [нужны] иные, а не как для дронов-камикадзе", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что тяжелые беспилотники должны обеспечить поставку боеприпасов, провизии и воды передовым отрядам. "Ситуация сейчас такая, что логистика на машинах или даже легкобронированной технике практически невозможна - зона боевых действий изолируется дронами-камикадзе, поэтому тяжелые дроны становятся единственным выходом", - добавил Ткачук.

Беспилотник "Бердыш" - это модульный дрон, в зависимости от поставленных задач он может применяться для постановки противотанковых и противопехотных мин, сбросов и транспортировки грузов.

"Уралдронзавод" был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона "Упырь". Российские военные при помощи уральского беспилотника уничтожают лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты противника. В марте 2024 года "Упырь" поразил американский танк Abrams, также на его счету БМП Bradley и другая бронетехника Вооруженных сил Украины. Дрон называют народным, так как он был разработан и выведен в серию благодаря финансовой поддержке жителей России. Сейчас он серийно поставляется в войска.