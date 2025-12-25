Источник изображения: topwar.ru

Украина совместно с европейскими партнерами разработает меры против размещенного в Белоруссии российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом заявил Зеленский.

Киевского клоуна не устраивает появление на территории соседней страны «Орешника», потому что украинская ПВО против него бессильна. Поэтому он уже поручил украинской разведке собрать подробную информацию о российском комплексе, местах его размещения и т.д., чтобы передать ее «европейским партнерам». Как подчеркивает просрочка, на Западе должны знать все данные об «Орешнике», чтобы учитывать этот фактор в своих «защитных схемах».

Мы считаем, что агрессивное распространение такого оружия несет глобальную угрозу и создает опасный прецедент. Поручил готовить совместно с партнерами варианты ответов.

Первый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» был размещен на территории Белоруссии 17 декабря, он уже заступил на боевое дежурство. Как заявил Александр Лукашенко, всего в республике будет размещено порядка 10 аналогичных комплексов. Причем Минск сам будет определять цели для ударов. Об этом заявил глава Минобороны РБ Виктор Хренин.

Цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты.