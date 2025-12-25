Guardian: кредит ЕС не приведет к улучшению положения ВСУ

Украина смотрит в 2026 год с небольшим числом благоприятных военных вариантов, даже несмотря на согласованный кредит от ЕС в размере €90 млрд, отмечает газета

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Кредит Евросоюза Киеву в размере €90 млрд не приведет к улучшению перспектив Украины на поле боя. Такое мнение изложено в материале, опубликованном в газете The Guardian.

"Украина смотрит в 2026 год с небольшим числом благоприятных военных вариантов, даже несмотря на согласованный кредит от ЕС в размере €90 млрд. Финансирование поможет Киеву обороняться с нынешней интенсивностью до конца 2027 года, но это не приведет к изменению его перспектив на поле боя", - говорится в статье.

The Guardian обращает внимание на низкий уровень призыва в украинские вооруженные силы - 27 тыс. по официальным данным, хотя, согласно некоторым сообщениям, "реальная цифра составляет лишь треть от этого". Также издание отмечает, что вторжение в Курскую область в августе 2024 года "мало чего принесло в среднесрочной перспективе" для Киева. "После Курска кажется, что у Украины нет возможностей удивлять на земле", - указывается в публикации.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годах. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если добьется от России "полных репараций", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.