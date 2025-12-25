Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш постепенно дистанцируется от поддержки Украины (Le Monde, Франция)

Le Monde: министру обороны Чехии запретили делать заявления об Украине

Новому министру обороны Чехии запретили высказываться об Украине после заявлений о продолжении помощи Киеву, пишет Le Monde. Яромир Зуна добавил, что инициатива по поставкам боеприпасов, возможно, будет продлена. Как отмечается, новый премьер-министр Андрей Бабиш стремится отдалиться от прокиевской позиции прошлого правительства.

Жан-Батист Шастан (Jean-Baptiste Chastand)

Вернувшись к руководству чешским правительством в начале декабря, популист Андрей Бабиш стремится дистанцироваться от решительно прокиевской позиции своего предшественника, но при этом не идет на сближение с Россией. Его министр обороны, открыто выразивший поддержку Украине, подвергся резкому осуждению.

С момента своего возвращения на пост премьер-министра в Праге 8 декабря миллиардер-популист Андрей Бабиш занимает осторожную позицию по вопросу Украины. Хотя он стремится порвать с решительно прокиевской политикой своего предшественника, консерватора Петра Фиалы (2021-2025 гг.), Бабиш не хочет выглядеть пророссийским. В пятницу, 19 декабря, он привлек внимание в Брюсселе, объявив, что его страна с населением 10 миллионов человек откажется участвовать в гарантировании пакета кредитов Европейского союза на сумму 90 миллиардов евро, согласованного на саммите лидеров ЕС.

Впервые с начала конфликта на Украине Чехия встала на сторону Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, двух лидеров, известных тем, что они заискивают перед Владимиром Путиным и регулярно угрожают заблокировать европейскую поддержку Киева. "Мы не разделяем позицию Словакии и Венгрии", — настаивал Бабиш, подчеркивая, что его дипломатический подход отличается от подхода двух соседних центральноевропейских стран.

Сбалансированный подход

"Мы поддерживаем Украину. Мы одобрили итоги саммита. Мы просто не хотим гарантировать кредиты. Словакия и Венгрия, со своей стороны, отказались от любой поддержки", — пояснил семидесятилетний политик. Чехия заявила, что готова продолжать поддерживать Киев, но только до тех пор, пока это не будет стоить стране ничего. Бабиш выиграл парламентские выборы 3 и 4 октября, набрав 35% голосов, после того как провел кампанию против дорогостоящей политики правительства Фиалы, которая, в частности, включала крупную международную инициативу по поставкам боеприпасов, благодаря которой с 2024 года в Киев было доставлено почти два миллиона снарядов.

Хотя во время своего первого срока в качестве премьер-министра Чехии (2017-2021 гг.) Бабиш был связан с группой "Обновление" французского президента Эммануэля Макрона в Европейском парламенте, с тех пор его партия ANO неуклонно смещалась в сторону крайне правых. В 2024 году она присоединилась к группе "Патриоты за Европу", в которую входят "Национальное собрание" Жордана Барделлы и "Фидес" Орбана, партии, которые регулярно голосуют против резолюций в поддержку Украины. После выборов в Чехии Бабиш также заключил коалиционное соглашение с пророссийской ультраправой партией "Свобода и прямая демократия" (СПД) и партией "Автомобилисты за себя", антиевропейской, патриархальной и антиэкологической группой.

Коалиционное соглашение намеренно не содержит четких формулировок в отношении Украины, обязываясь лишь "играть посредническую и содействующую роль в целях прекращения конфликта в регионе, при этом приоритетом является мир". Хотя эта двусмысленность подвергается резкой критике со стороны проевропейской оппозиции, она пользуется широкой поддержкой среди населения. Согласно последнему опросу Eurobarometer, опубликованному в середине декабря ЕС, только 34% чехов (по сравнению с 57% европейцев в целом) поддерживают "покупку и поставку военного оборудования Украине". Тем не менее, Бабиш ясно дал понять, что не намерен появляться в Кремле, как это регулярно делают Орбан и Фицо.

Этот сбалансированный подход имеет свои пределы, о чем свидетельствует замалчивание министра обороны Яромира Зуны. Назначенный СПД на должность в правительстве, отставной генерал был выбран в качестве беспартийного эксперта в соответствии с настойчивым требованием Бабиша, чтобы партия, официально выступающая за выход из ЕС и НАТО, не занимала места в его кабинете. На своей первой пресс-конференции 19 декабря Зуна удивил наблюдателей, объявив, что "поддержка Украины продолжится", и предположив, что инициатива по поставкам боеприпасов, возможно, будет продлена.

"Не дать ему сказать, что Россия является агрессором"

В выходные эти замечания вызвали возмущение в СПД, и несколько членов партии призвали министра отозвать свои заявления или даже уйти в отставку. 22 декабря лидер партии и председатель нижней палаты парламента Томио Окамура наконец объявил — в то время как министр хранил молчание — что последний больше не будет высказываться по поводу Украины и что этим вопросом будет заниматься исключительно Бабиш.

"СПД затыкает рот своему министру обороны, чтобы он не мог сказать, что Россия является агрессором", — немедленно высмеял произошедшее Мартин Купка, вице-председатель Гражданско-демократической партии — партии Фиалы, которая сейчас находится в оппозиции.

Бабиш отложил принятие любого решения о будущем инициативы по боеприпасам до начала 2026 года. Этот проект, почти полностью финансируемый такими странами, как Германия, Нидерланды и Дания, стал значительным благом для чешской оборонной промышленности. Бабиш также продолжает сталкиваться с оппозицией со стороны проевропейского президента Петра Павела, который отказался назначить Филипа Турека, почетного председателя партии "Автомобилисты за себя", министром окружающей среды, сославшись на его неоднократные провокации с расистским и неонацистским подтекстом.

"Своими публичными выступлениями, заявлениями и поведением Филип Турек заставляет значительную часть общественности полагать, что он преуменьшает значение одного из худших тоталитарных режимов XX века, нацистской Германии, ответственной за геноцид миллионов невинных людей", и что он "проявляет презрение к верховенству закона", осудил Павел, утверждая, что "человек с таким поведением не может занимать должность министра". Официально назначение министра является исключительной прерогативой главы правительства, но президент может бесконечно откладывать подписание указа о назначении.