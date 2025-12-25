Эрдоган сам создал себе проблемы с С-400 (Time, США)

Time: Эрдоган в Туркменистане попросил Путина вернуть деньги за С-400

Единственной причиной приобретения Турцией российских С-400 была личная обида Эрдогана на Обаму, пишет Time. И вот теперь, спустя шесть лет после сделки, Эрдоган приезжает к Путину и умоляет его забрать российскую технику и вернуть деньги.

Бобби Гош (Bobby Ghosh)

Надо быть одаренным лидером, чтобы потратить 2,5 миллиарда долларов на систему вооружения, никогда ее не использовать, настроить против себя самых важных союзников, вылететь из самой передовой в мире программы по созданию истребителей, терпеть многолетние санкции — и потом попросить продавца вернуть деньги.

И вот мы здесь. По данным Bloomberg президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о возможности возврата российской системы противовоздушной обороны С-400 во время встречи с Владимиром Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. Кремль опроверг наличие такой возможности, из чего можно сделать вывод о том, как Москва оценивает эту перемену в дипломатической позиции. Даже Путин, который не склонен щадить просителей, кажется, испытывает неловкость за Эрдогана.

Положение турецкого лидера — наглядный пример того, к каким опасностям может привести доминирование внутриполитических соображений — и личной обиды — над внешней политикой и национальной безопасностью. История с С-400 с самого начала была примером недальновидности. И теперь пришло время платить по счетам.

Вспомните 2017 год, когда Эрдоган подписал соглашение с Москвой. Турция находилась в тисках постпутчистской паранойи, а президент обвинял союзников по НАТО — особенно американцев — в поддержке заговорщиков, которые в 2016 году предприняли неудавшуюся попытку переворота с целью свергнуть его. Эти обвинения служили его внутренним целям, разжигая националистические настроения и оправдывая поворот в сторону Москвы. Отношения с Вашингтоном ухудшились в годы правления Обамы, и Эрдоган особенно обижался, что не удалось приобрести ракеты Patriot на приемлемых для него условиях.

Покупка С-400 была его ответом: вызывающим жестом в адрес западного альянса. Турецкие правительственные СМИ приветствовали это как утверждение суверенитета, доказательство того, что Анкара не будет подчиняться Вашингтону. Националистические избиратели, чья поддержка была необходима Эрдогану для удержания власти, с восторгом приняли это. Неважно, что российская система была несовместима с интегрированной системой ПВО НАТО. Неважно, что она на самом деле не могла закрыть бреши в системе ПВО Турции.

Неважно, что это стоило бы Турции ее места в программе F-35, для которой турецкие компании производили более 900 компонентов и заработали бы более 9 миллиардов долларов за время реализации проекта, по оценкам Пентагона. Важен был символ. А символы, как знает любой студент, изучающий турецкую политику, — это конек Эрдогана.

Плохо, что символы — это ужасные стратегические активы. Батареи С-400 прибыли в 2019 году и с тех пор практически не используются. Турция провела единственный испытательный запуск вблизи Синопа в 2020 году, а затем тихо законсервировала систему. Она так и не была введена в эксплуатацию. "Суверенитет", который Эрдоган продал избирателем, оказался на деле российским оборудованием на несколько миллиардов долларов, покрытым пылью.

В 2019 году Вашингтон исключил Турцию из консорциума F-35, приостановив поставку самолетов, за которые Анкара уже заплатила 1,4 миллиарда долларов. В декабре 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции, отрезав ее агентство по закупкам в сфере обороны от американских финансовых институтов, военного оборудования и чувствительных технологий. Турецкие оборонные компании, которые были неотъемлемой частью цепочки поставок F-35, оказались в изоляции.

В течение шести лет Эрдоган пытался играть на два фронта: сохранить российские ракеты и одновременно восстанавливать добрые отношения с Америкой. Еще в сентябре турецкие чиновники выдвигали идею "технического военного механизма" для контроля над С-400, надеясь, что Дональд Трамп найдет лазейку в законодательстве, которая позволит им сохранить оборудование и одновременно восстановить доступ к F-35.

Однако Вашингтон не согласился. Посол Том Баррак, близкий союзник Трампа, в этом месяце ясно дал понять, что Турция должна полностью отказаться от С-400, если хочет вернуться к программе F-35. Похоже, что послание наконец-то дошло: нет никаких умных обходных путей, никаких полумер, позволяющих сохранить лицо. Эрдоган должен взять свои слова обратно или лишиться всякой надежды на приобретение самых современных в мире истребителей-невидимок.

Итак, человек, который когда-то размахивал С-400 как доказательством независимости Турции, теперь умоляет Путина забрать системы обратно и, согласно сообщению Bloomberg News, просит вернуть ему деньги, возможно, в виде компенсации по счетам Турции за российскую нефть и газ. Можно только догадываться, как проходил этот разговор в Туркменистане. Путин, чья армия теряет технику на Украине, не нуждается в подержанных С-400, которых у него и так в избытке. Почему он должен предлагать Эрдогану благородный выход из ситуации, которую тот сам создал?

Последствия для внутренней политики могут быть серьезными. Та же националистическая риторика, которая не позволила Эрдогану отступить в 2017 году, теперь грозит представить любой разворот как капитуляцию. Политические оппоненты будут в восторге. Перед нами президент, который пожертвовал миллиардами долларов, местом Турции в важнейшей оборонной программе западного альянса и годами продуктивных отношений с НАТО — и все это ради системы вооружений, которую он никогда не использовал, от которой теперь отчаянно хочет избавиться и за которую, возможно, даже не получит компенсацию.

Эрдоган, конечно, попытается преподнести это в выгодном свете. Падение Башара Асада в Сирии и позиционирование Турции как регионального игрока могут послужить неким националистическим прикрытием. Он может сослаться на свои отношения с Трампом и Путиным как доказательство дипломатического мастерства. Если кто-то и может преподнести унизительное отступление как стратегический ход, то это Эрдоган.

Однако факты остаются фактами. Покупка С-400 была продиктована уязвленным самолюбием и внутриполитическими расчетами, а не стратегической логикой. Это дорого обошлось Турции в плане финансов, союзнических отношений и доступа к важнейшим военным технологиям. И если теперь Эрдогану удастся вернуть систему, он окончательно докажет, что весь этот эпизод был исторической ошибкой, которую более мудрый лидер никогда бы не допустил.

Турецкая оппозиция не даст избирателям забыть об этом. Как и всем остальным, кто наблюдает за тем, как внешняя политика гордой нации становится заложницей эго одного человека.