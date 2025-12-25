Войти
На Украине захотели выпускать укороченную «Марту»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters
Фото: Sofiia Gatilova / Reuters.

Киев захотел выпускать гаубицу «Марта» с коротким стволом вместо «Богданы»

На Украине захотели наладить выпуск новой буксируемой гаубицы с коротким стволом «Марта» вместо «Богданы-БГ». Это связано с недостатком качественных стволов, пишет «Российская газета».

Киев ведет работы над буксируемым 155-миллиметровым орудием с длиной ствола 39 калибров. Оно может стать заменой гаубицам «Богдана-БГ» с длиной ствола 52 калибра. Отмечается, что «Марта» будет значительно уступать длинноствольному орудию в дальности стрельбы.

«По мнению специалистов, такая мера — вынужденная: практически уничтоженная украинская военная промышленность просто не может выпускать стволы высокого качества, а закупать их за рубежом стало проблематично, поэтому и разрабатываются подобные модификации», — пишет издание.

В октябре «Известия» писали, что подразделения территориальной обороны «БАРС» вооружили самоходными артиллерийскими установками «Гиацинт» и «Мальва». Артиллерийские подразделения будут поддерживать мотострелков.

