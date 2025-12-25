Судьбу южнокорейского эсминца нового поколения решит тендер

Управление оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило, что принято решение выбрать подрядчика для детального проектирования и строительства головного эсминца нового поколения KDDX путем проведения конкурсных процедур.

Программы постройки кораблей для ВМС Южной Кореи, как правило, проходят этапы концептуального проектирования, базового проектирования, детального проектирования и строительства головного корабля, за которыми следует производство серийных корпусов того же класса. В рамках этой схемы компания Hanwha Ocean отвечала за концептуальное проектирование, а Hyundai Heavy Industries – за базовое проектирование.

Модель эсминца класса KDDX Википедия

Согласно первоначальному плану, после завершения базового проектирования в 2023 году, детальное проектирование и постройка головного эсминца должны были начаться в 2024 году. В соответствии с давней практикой, DAPA первоначально стремилось без проведения тендера заключить контракт с компанией Hyundai Heavy Industries, которая выполнила базовое проектирование. Однако Hanwha Ocean выразила возражения, сославшись на утечку секретной информации, связанной с программой KDDX и участием Hyundai Heavy Industries. Этот спор привел к значительным трениям между двумя верфями и даже перерос в судебное разбирательство.

Из-за напряженной ситуации решение о структуре контракта на детальное проектирование и строительство головного корабля отложили почти на два года. В течение этого периода бывший начальник штаба ВМС адмирал Ян Ён-мо публично выразил серьезную обеспокоенность тем, что продолжающийся спор задерживает реализацию программы. Прорабатывались три варианта: заключение контракта без проведения тендера, конкурентные торги или совместное проектирование и строительство.

Незадолго до принятия окончательного решения президент Ли Чжэ-мён на встрече с общественностью высказался негативно по возможности присуждения контракта без проведения тендера, поручив DAPA провести тщательное изучение этого вопроса. В отрасли это истолковали как фактическое исключение варианта с единственным поставщиком. Между тем вариант совместной разработки с одновременным строительством кораблей несколькими верфями также подвергся критике, особенно из-за потенциальных долгосрочных проблем с техническим обслуживанием и неясной ответственности в случае возникновения проблем при производстве.

В конечном итоге, агентство DAPA решило продолжить проведение конкурсных торгов между Hyundai Heavy Industries и Hanwha Ocean.

Поскольку к моменту завершения выбора подрядчика программа будет отложена почти на три года, график поставки KDDX сдвинулся с первоначальной цели – приобретения шести эсминцев к 2030 году. Тем не менее DAPA стремится наверстать упущенное, ускорив поставку головного корабля и одновременно разместив заказы на последующие корпуса. Сегодня ожидается, что реализация программы завершится в 2036 году, а ее стоимость составит 7 трлн южнокорейских вон (около 4,8 млрд долларов США).