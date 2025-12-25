Войти
Медведев назвал приоритетом укомплектование войск беспилотных систем в 2026 году

Источник изображения: Фото: «РИА Новости»/Виталий Аньков

Медведев: укомплектование войск беспилотных систем является приоритетом

В 2026 году работа по комплектованию Вооруженных сил (ВС) РФ будет продолжена, приоритетом этой работы станет укомплектование войск беспилотных систем. Об этом 24 декабря сообщил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на итоговом заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ, видеофрагмент опубликован в его канале в мессенджере MAX.

«В 2026 году работа по комплектованию Вооруженных сил будет продолжена. Глава государства определил ее основные направления, одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем», — заявил он.

Медведев 10 декабря сообщил, что провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту. В ходе своего выступления он заявил, что в добровольческие подразделения были зачислены более 34 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что многие россияне хотят заключить контракты на службу в армии, в 2025 году в военкоматы пришли более 400 тыс. человек. Среди желающих служить — совсем молодые люди, студенты различных вузов. Они берут академический отпуск, чтобы подписать контракт и пойти на фронт, чаще всего они они участвуют в боевых действиях в качестве операторов дронов, уточнил Путин.

