Завершена поставка вертолетов NH90 TTH ВС Катара

ЦАМТО, 24 декабря. Компания NHIndustries (NHI) завершила передачу Вооруженным силам Катара всех заказанных в марте 2018 года тактических транспортных вертолетов NH90 TTH (Tactical Transport Helicopter).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, президент NHI и руководитель программы NH90 в компании Airbus Helicopters Аксель Алоччо официально объявил, что поставки вертолетов версии TTH в Катар завершены. При этом производство вертолетов NH90 NFH будет продолжено.

В то время как другие зарубежные заказчики NH90 получили свои первые вертолеты в начальной конфигурации для последующей модернизации, все вертолеты ВС Катара поставляются в окончательной версии. Таким образом, страна избежала проблем в ходе эксплуатации машины, которые преследовали других пользователей.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2018 года Министерство обороны Катара подписало с консорциумом NHIndustries, в состав которого входят Airbus Helicopters, Leonardo и Fokker, контракт на поставку 28 многоцелевых вертолетов NH90.

Соглашение предусматривало поставку 16 NH90 в конфигурации тактического транспортного вертолета (TTH) и 12 ед. – в версии морского вертолета (NFH), комплексную поддержку, услуги обучения личного состава и создание соответствующей инфраструктуры. Общая стоимость программы превышает 3 млрд. евро. Предполагалось, что поставки начнутся к июню 2022 года и будут выполнены до конца 2025 года. Соглашение содержало опционы на дополнительную поставку до 6 вертолетов каждого типа.

Группа Leonardo выступает генеральным подрядчиком поставки NH90 ВС Катара, а также отвечает за окончательную сборку 12 вертолетов NH90 NFH на предприятии в Венеция-Тессера. Airbus несет ответственность за поставку 16 вертолетов NH90 TTH с предприятия в Мариньяне (Франция). Первый вертолет этого типа был поставлен в декабре 2021 года. Поставки NH90 NFH начались 31 марта 2022 года.

Поставка NH90 является частью более масштабной программы модернизации авиационного парка ВВС Катара. Ранее Катар приобрел ударные вертолеты AH-64E "Апач Гардиан" и учебно-тренировочные H125, самолеты ВТА C-17 "Глоубмастер-3" и C-130J "Геркулес", 36 французских истребителей "Рафаль", 24 европейских истребителя "Тайфун" и 36 американских истребителей F-15QA.

После завершения поставок ВВС Катара превратятся в одни из самых мощных в регионе Ближнего Востока.