Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации

Денис Дубровин — о том, почему российские активы — это ключ к обретению власти и продолжится ли рейдерский захват фон дер Ляйен

Главным итогом 2025 года в Брюсселе стала фиксация долгосрочного курса на военное противостояние с Россией и юридическое определение ориентировочного времени начала прямого конфликта с РФ — на рубеже 2030 года. Эта дата уже закреплена в доктринальных документах и Евросоюза, и НАТО.

К этому моменту обе структуры планируют в целом завершить процесс до- и перевооружения армий своих стран-членов. Отсутствие у России намерения нападать на Европу и (на данный момент) объективных причин для подобного — не является гарантией, что конфликта не будет. В отличие от дипломатии, для запуска войны не нужны двое.

Провокации и ответы

Военная истерия и военные приготовления Европы программируют сценарий столкновения. Истерия формирует образ врага и неспособность мыслить в режиме диалога или дипломатии, а военные приготовления рождают чувство ложной безопасности или даже превосходства (с этим у евроэлиты все особенно "хорошо"). На этой основе конфронтационный экономический курс Европы может перерасти в военные провокации (попытка закрытия Балтийского моря, блокирования Калининграда, захватов танкеров с российской нефтью в международных водах), реакция на которые потребует от РФ либо филигранного мастерства в применении асимметричных мер, либо военного ответа.

Все эти стадии мы буквально только что прошли с Украиной.

Сожжение мостов

В течение года ЕС системно сжигал последние мосты, связывающие Европу с Россией.

Целенаправленно под эту задачу еще осенью 2024 года был сформирован второй состав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ней впервые в истории ЕС появился пост еврокомиссара по обороне, что показало амбиции ЕК присвоить себе полномочия в области определения военно-политического курса всей Европы. Брюссель, пользуясь полной бесхребетностью нынешнего франко-германского тандема, исторически выступавшего движущей силой Евросоюза, начал быстро забирать эти функции в свои руки у стран-участниц. Происходит это фактически в форме рейдерского захвата или ползучего бюрократического переворота.

Портфель еврокомиссара по обороне был отдан литовцу Андрюсу Кубилюсу. Также выходцам из Прибалтики отошли две другие ключевые для противостояния с Россией должности: главы Европейской службы внешних действий — эстонке Кае Каллас и еврокомиссара по экономике — латышу Валдису Домбровскису. Причем если уровень компетенций Каллас уже всем хорошо известен, то Кубилюс и Домбровскис являются достаточно исполнительными и эффективными управленцами.

Самое главное — вся тройка абсолютно лояльна главе Еврокомиссии и не имеет достаточно серьезного собственного политического веса в Европе без ее патронажа. Таким образом, курировать приготовления к противостоянию с РФ поставлены кадры с устоявшимися русофобскими взглядами и полностью подчиненные главе ЕК.

Результаты не заставили себя ждать.

В 2025 году ключевыми для взаимодействия России и Европы (взаимоотношений, по сути, уже нет) стали следующие события: принятие в начале года на уровне ЕК программы SAFE (бывшая "Перевооружить ЕС") на €150 млрд военных инвестиций из бюджета ЕС, программы Повышения боеготовности Евросоюза к 2030 году на €800 млрд прямых инвестиций из бюджетов стран-членов, саммит НАТО в Гааге, который юридически закрепил требование вывести свои военные расходы до 3,5% ВВП к 2029 году и до 5% ВВП к 2035 году. Сюда же относится решение ЕС о полном запрете закупок любых видов российского газа к 2028 году — носит бессрочный характер и не зависит от конфликта на Украине. Также нельзя забывать про вынесенное 12 декабря решение о бессрочной заморозке финансовых активов России.

Активы и ВПК

При этом на саммите ЕС 18–19 декабря был провален план Еврокомиссии экспроприировать активы РФ. Притом ЕК хотела их забрать вовсе не для того, чтобы отдать Украине, как это преподносится в западных СМИ. План "репарационного кредита" фактически означал передачу этих денег под контроль самой Еврокомиссии. А она уже по своему усмотрению могла бы подкармливать Киев и финансировать европейский военно-промышленный комплекс, якобы опять же в целях поддержки Украины.

То есть активы РФ для Еврокомиссии — это еще один финансовый ресурс для обретения контроля над ВПК Европы.

Установление этого контроля в условиях милитаризации всей политики Евросоюза — это ключ к обретению власти над последним сектором экономики ЕС, который пока находится вне юрисдикции Еврокомиссии. Если ЕК сможет взять европейский ВПК под свой контроль, ее экономическая, а значит, и политическая власть в Европе станет полной.

Да, этот красивый план провалился. Но для России это мало что меняет — эти деньги в РФ не вернутся и будут так или иначе служить проекту милитаризации Европы.

Новый лидер?

Архитектором провала стал премьер Бельгии Барт Де Вевер. Как говорится, запомните это имя — скорее всего, слышать его в ближайшие 10 лет нам предстоит часто.

Приход к власти в Бельгии праворадикальной партии "Новый фламандский альянс" бургомистра Антверпена Барта Де Вевера стал без преувеличений революционным событием. Ранее в Бельгии (как и по всей Европе) действовал "санитарный кордон" (понятие появилось после Второй мировой войны), который не позволял остальным партиям входить с националистами в коалицию. Теперь их основными партнерами по правящему блоку стали франкоязычные либералы из "Реформаторского движения" — то есть "санитарный кордон" более не работает.

Правительство Де Вевера и министр обороны Тео Франкен с первых же дней объявили курс на милитаризацию Бельгии и повышение ее роли в НАТО, в рамках прямой подготовки к противостоянию с Россией. Франкен делает соответствующие заявления практически на ежедневной основе — именно он стал лицом бельгийской версии европейской кампании военной истерии в СМИ.

Вето Бельгии на экспроприацию Еврокомиссией активов России следует рассматривать в этом же разрезе. Де Вевер сначала поддержал бессрочную заморозку средств, после чего сорвал их передачу под контроль ЕК. Таким образом, в его юрисдикции "зависли" €185 млрд российских денег, которые приносят €4–5 млрд дохода в год, а эти средства облагаются в Бельгии налогом в 30% — так казна получает €1–1,5 млрд. Эти деньги крайне необходимы стране для инвестиций в свою военную промышленность.

Сам Де Вевер показал себя как волевой и расчетливый политик, способный добиваться своих целей в крайне неблагоприятных условиях. Учитывая его европейские амбиции, есть немалая вероятность, что мы увидим его главным претендентом на пост председателя Еврокомиссии в 2029 году. Это означает, что именно он может оказаться тем лидером, при котором ЕС придет на грань войны с Россией.

Евромутация

Идея тотального противостояния с Россией на всех уровнях оформилась в 2025 году как стержень нового европейского проекта — технократического надгосударственного образования, в которое быстро превращаются, мутируя и срастаясь между собой, ЕС и НАТО.

Этим и объясняется тот факт, что конфронтацию с РФ так охотно поддержала большая часть нынешней европейской элиты. Они понимают (или инстинктивно чувствуют), что у европейского проекта сегодня нет никакой иной объединяющей цели. А если лишить ЕС необходимости сплочения перед лицом внешнего врага, то Европа посыплется.

Аргумент о тесной интегрированности в экономике, которая не позволит ЕС развалиться, уже не работает. Республики СССР были неизмеримо ближе в этом плане, чем страны — члены ЕС сейчас, — но это не спасло. В условиях кризиса начинает работать центробежный принцип "спасайся, кто может", и противостоять ему способен только очень сильный страх.

На корабле — это страх быть застреленным офицером за панику. В государстве — страх внешнего вторжения.

НАТО и США В случае с НАТО этот процесс сопровождается некоторым дистанцированием Соединенных Штатов от блока. А это - параллельно с обретением военных компетенций Еврокомиссией, - как я отметил, неизбежно приводит к сращиванию структур. Тем более что их чиновничий и управленческий аппарат формируется из одной и той же среды глобалистской евроэлиты. Миграция чиновников между штаб-квартирой НАТО и институтами ЕС в обе стороны - брюссельская норма. Политика Вашингтона на натовском треке вполне прозрачна - США стараются избавить себя от риска быть втянутыми в новый европейский конфликт на ранней стадии. Вашингтон хочет оставить себе опцию подключения, когда в нем окончательно определится победитель. Так США действовали в период двух прошлых глобальных европейских (они же мировые) войн. И именно это, а не все прочие (совершенно реальные) заслуги американской экономической модели, в конечном итоге принесло им статус мировой державы.

Желание реванша

Хочет ли Европа войны с Россией? Как ни парадоксально, но ответ — нет. Европа не хочет воевать. Но Европа жаждет реванша.

Европейцы утратили смысл европейского проекта. Европейцы чувствуют, что основа их идеологии — "демократия" — распадается у них на глазах под влиянием информационных технологий, электоральных манипуляций и угроз победы "не тех сил". Власть Брюсселя носит исключительно технократический характер, никакой демократической основы у Еврокомиссии нет. Ее главу назначают на кулуарных встречах главы государств ЕС (мол, раз делают это "демократически избранные лидеры", то все в порядке). Но никакой демократической подотчетности у Еврокомиссии нет.

Конфликт на Украине стал последней каплей. Европа столько вложила в победу Киева, осознанно отождествив судьбу Евросоюза с выигрышем, что сейчас политически просто не может пойти на попятную. Хотя, словно бы, перемирие на любых условиях для восстановления сил и подготовки к новому акту было бы сейчас необходимо и Киеву, и Брюсселю.

Тем временем Брюссель пошел по "сказочному пути". Во всех своих бедах он обвинил Россию и сделал стандартный мифологический ход: если победить РФ, то все проблемы Европы как рукой снимет. В этом жажда европейского реванша.

Некоторое рациональное зерно в этом, конечно, есть. Если бы Европе удалось одержать верх и получить доступ к ресурсам, многие проблемы действительно получилось бы исправить… Но самим воевать очень страшно.

Однако нежелание воевать сегодня совершенно не гарантирует отсутствия конфликта завтра. Особенно если к нему под лозунги об обороне интенсивно готовиться.

Избежать войны

В Европе сегодня стало очень много любителей латыни — все многозначительно повторяют изречение: Si vis pacem para bellum! ("Хочешь мира, готовься к войне!"). Ее античный привкус придает говорящему налет интеллектуальности, каким бы умом тот ни обладал.

Однако история свидетельствует, что подготовка к войне обычно ведет именно к войне.

Исключением стала холодная война, когда страх общего гарантированного уничтожения в конечном счете перевесил риск начала конфликта. Хотя за этот период мир минимум дважды повисал буквально на волоске: Карибский кризис 1962 года и учения НАТО с ядерной компонентой Able Аrcher 1983 года. Есть версии, что было и еще минимум два инцидента с очень высокой близостью ядерного столкновения, — но их оставлю военным историкам.

Проблема "А"

Опыт холодной войны может быть экстраполирован и на угрозу будущего военного конфликта между Россией и Европой. Грубо говоря, от попытки начать большую войну Европу может удержать страх перед возможным полным уничтожением в результате ядерной эскалации.

Однако в ядерную эскалацию в Европе не верят. Это так называемая проблема "А", или атомная. Именно об этом свидетельствуют планы перевооружения ЕС и НАТО — в них речь идет только о конвенциональном оружии.

Одни не верят, что Россия решится; другие полагают, что ядерное оружие РФ "не сработает". Третьи считают, что можно нанести комбинированный упреждающий удар (в том числе кибернетически и диверсионными методами) достаточной силы, чтобы он позволил замедлить ядерный ответ Москвы на достаточное время для уничтожения основных носителей. Наконец, четвертые уверены, что "все дети русской элиты живут в Европе", поэтому она в безопасности.

Считаю, что осознание Европой неотвратимости ядерной эскалации должно быть восстановлено, иначе российское ядерное сдерживание просто не сработает. Пока не придет время применять ядерное оружие, а тогда будет уже поздно. Для всех.

Проблема "Б"

Проблема "Б" происходит от известного в российской дипломатии изречения главы МИД Сергея Лаврова о дебилах. Суть ее заключается в том, что, пока брюссельское руководство вновь поверит в неизбежность ядерной эскалации, остается риск серьезных военных провокаций, организованных наиболее ретивыми странами так называемого "восточного фланга" НАТО. Этому дополнительно способствует атмосфера военной истерии и нагнетания "русской угрозы".

Дистанцирование США от НАТО в этом смысле делает стратегическую ситуацию в Европе даже несколько более опасной, поскольку Вашингтон исторически более компетентен в оценке рисков глобальной войны.

Естественно, лучшее осознание возможных последствий в центре должно способствовать снижению военной инициативы "на местах". Но тут процесс едва ли будет прямолинейным.

Альтернативный сценарий — это продолжение деградации Евросоюза и НАТО. Ведь российская угроза и милитаризация экономики — это их ответ на возникший кризис из собственной идентичности. Раскол европейского проекта на несколько групп государств также отодвинет или даже исключит в среднесрочной перспективе вероятность глобального конфликта в Европе.

Но повысит вероятность конфликтов локальных. Впрочем, это уже совершенно другая история.

Денис Дубровин, Руководитель представительства ТАСС в Бельгии

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru