Военное обозрение

Представленные в начале года 7,62-мм автоматы АК-15К поставлены в войска

353
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» поставил в войска партию новейших автоматов АК-15К в расцветке «мультикам». Оружие отгружено в рамках контракта на этот год.

Партия новейших укороченных автоматов АК-15К калибра 7,62 мм передана военным. Параметры поставки не раскрываются, отмечается, что автоматы переданы в «полном объеме». Автомат новый, впервые был представлен в феврале этого года на выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби. Расцветка «мультикам» для оружия тоже начала применяться только в этом году по просьбе военных.

Концерн «Калашников» в полном объеме и в установленные сроки изготовил и отгрузил новейшие 7,62-мм укороченные автоматы АК-15К заказчику в рамках контракта текущего года.

Как ранее сообщалось, укороченные автоматы АК-15К калибра 7,62 мм пойдут на вооружение бойцов спецподразделений, а также штурмовиков, Минобороны снова проявило интерес к данному калибру. Оружие использует патроны 7,62х39 мм образца 1943 года.

ТТХ автомата Калашникова АК-15К: калибр, мм – 7,62, применяемый патрон – 7,62х39, масса без магазина, ремня и принадлежности, кг, не более – 3,4, длина ствола, мм – 290±2, величина регулировки длины приклада, мм – 60, вместимость магазина, патронов – 30.

Страны
ОАЭ
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
