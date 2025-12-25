Войти
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру».

Политолог Анна Сытник: ИИ встраивается почти во все политические процессы

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время встраивается, как электричество, практически во все политические процессы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент СПбГУ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник.

«ИИ в политике — это "сквозная технология". Он похож на электричество: его не всегда видно, но он встраивается почти во все процессы», — объяснила она.

По словам политолога, ИИ активно используют в государственном управлении, чтобы быстрее обрабатывать документы и обращения граждан, а также выявлять ошибки и нарушения. Вместе с тем эти технологии поднимают вопрос прозрачности: важно убедиться, кто и как проверяет решения алгоритма.

Ранее Сытник раскрыла ключевые угрозы дипфейков в дипломатии. По ее мнению, они могут вести к различным провокациям и размывают доказательства.

