Зеленский впервые озвучил все 20 пунктов мирного плана (Зеркало Недели, Украина)

Украина не будет отводить войска, но предлагает силам России выйти из 4 областей

После долгих колебаний киевский режим наконец-то обнародовал продиктованные Западом условия капитуляции, пишет "Зеркало Недели". Предложения включают комплекс мер по безопасности и восстановлению, которые направлены на стабилизацию ситуации в регионе.

Владимир Зеленский во время встречи с журналистами впервые озвучил все 20 пунктов мирного плана, который США, Украина и Россия обсуждают уже второй месяц. Кроме него, есть еще три документа и приложения по направлениям, пишет "РБК-Украина". В плане есть ограничения численности ВСУ и гарантии безопасности по аналогии со статьей 5.

Пункты мирного плана:

1. Подтверждение суверенитета Украины.

2. Соглашение о ненападении между Россией и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения.

3. Гарантии безопасности.

4. Численность ВСУ — 800 тысяч в мирное время.

5. США, НАТО и Европа предоставят Украине гарантии безопасности по примеру статьи 5. Если Россия вторгнется на Украину — будет военный ответ и восстановление санкций.

6. Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах.

7. Украина станет членом ЕС в определенное время (мы хотим закрепить дату вступления).

8. Пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях.

9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления. Цель — привлечение 800 миллиардов долларов.

10. Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.

11. Безъядерный статус Украины.

12. ЗАЭС. Компромисса нет. США предлагают управление втроем и американцы — главный менеджер. Компромиссное предложение Украины: США и Украина — 50 на 50.

13. Образовательные программы в школах, способствующие пониманию и толерантности к разным культурам, устраняющие расизм и предубеждения.

14. Территории. Самый сложный пункт. Один из вариантов — Россия выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. В Донецкой , Луганской (эти территории называются ДНР и ЛНР — прим. ИноСМИ), Запорожской, Херсонской областях — "стоим, где стоим". Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области [ДНР], США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Если не будет согласия на "стоим, где стоим", то свободная экономическая зона может быть принята только путем референдума и тогда надо вынести на референдум весь документ.

15. Россия и Украина обязуются не менять договоренности силой.

16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

17. Обмен пленными всех на всех, возвращение гражданских, детей и политзаключенных.

18. Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.

19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролировать Совет мира во главе с Трампом.

20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.