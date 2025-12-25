Франция создаст в Ирландии современную систему по контролю воздушного пространства страны

Рендерное изображение закупаемой для норвежской армии радиолокационной станции Thales Ground Master 200 Мulti-Мission Сompact (GM200 MM/C) для обнаружения артиллерийских позиций противника, выполненной на шасси гусеничного бронетранспортера FFG ACSV G5.

ЦАМТО, 24 декабря. Правительство Ирландии приняло решение инвестировать существенные средства в создание современной системы по контролю национального воздушного пространства.

Как сообщается в пресс-релизе ирландского правительства от 17 декабря, данное решение было принято после того, как Министерство обороны подтвердило одобрение предварительного обоснования программы закупки РЛС военного назначения.

Это открывает путь к проведению межправительственных переговоров с Францией, которая была определена предпочтительным партнером для предоставления основных радиолокационных систем.

Объявление прозвучало в преддверии председательства Дублина в ЕС (с июля 2026 года) и внедрением мер по противодействию беспилотникам.

Программа предусматривает интеграцию трех компонентов: наземный основной радар дальнего действия, наземные системы противовоздушной обороны, включая компонент противодействия БЛА, и морской (корабельный) радар для ВМС.

Заявленная оперативная цель – обеспечение полной "картины ситуации в воздушном пространстве страны", включая возможность обнаружения самолетов, пересекающих воздушное пространство Ирландии при выключенных транспондерах.

Хотя Министерство обороны Ирландии заявляет, что общая стоимость программы будет определена позднее, газета The Irish Times сообщает о ее предполагаемой стоимости в 500 млн. евро, а The Journal напоминает о более ранних оценках данного проекта, согласно которым, данная цифра составляла минимум 300 млн. евро.

Со стороны ЦАМТО отметим, что хотя официально французские поставщики не называются, очевидно, что головным подрядчиком программы выступит мировой лидер в данной сфере – компания Thales.