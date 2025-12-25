Войти
ЦАМТО

Saab поставит ВС Литвы новую партию гранатометов AT4 и "Карл Густав"

304
0
0
Американский десантник несет учебный гранатомет AT-4
Американский десантник несет учебный гранатомет AT-4.
Источник изображения: © flickr.com, The U.S. Army

ЦАМТО, 24 декабря. Шведская компания Saab объявила о подписании с МНО Литвы контрактов на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов AT4 и боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

По информации Saab, общая стоимость приобретения составляет 1,3 млрд. шведских крон (119,7 млн. евро). Поставки запланированы на 2027-2029 гг.

При этом МНО Литвы заявило, что стоимость AT4 составит 96 млн. евро, боеприпасов к "Карл Густав" – 60 млн. евро, а поставки будут осуществляться в течение 2026-2030 гг.

Заказы размещены в соответствии с условиями рамочного соглашения, подписанного Saab и Агентством материального обеспечения вооруженных сил Швеции (FMV), которое позволяет Литве, Латвии и Эстонии размещать заказы на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав" M4 и боеприпасов для них, а также противотанковых гранатометов AT4.

AT4 представляет собой недорогой легкий предварительно снаряженный одноразовый переносной 84-мм гранатомет, который переносится и применяется одним военнослужащим. Он может оснащаться боевыми частями различных типов и применяться для поражения живой силы, бронетехники и фортификационных сооружений противника.

Гранатомет "Карл Густав" представляет собой многоцелевую легкую, заряжаемую с казенной части систему вооружения. Он предназначен для поражения бронетехники и живой силы противника. Последняя версия 84-мм гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Последняя версия, "Карл Густав" M4, совместима с современными устройствами управления огнем и специализированными боеприпасами, включая программируемый HE 448. В зависимости от типа боеприпаса, дальность стрельбы М4 составляет от 600 до 800 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Швеция
Эстония
Продукция
Carl Gustaf M4
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 07:25
  • 12442
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"
  • 25.12 04:37
  • 1
Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации
  • 25.12 04:33
  • 0
Комментарий к "Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой"
  • 24.12 23:48
  • 0
Комментарий к "В ЕС может разгореться гражданская война после того, как одна из стран сделала сенсационное заявление по Украине (Daily Express, Великобритания)"
  • 24.12 23:19
  • 1
Самолет «Байкал» совершит первый полет в ближайшие дни
  • 24.12 22:49
  • 0
Комментарий к "Флот, который построит Трамп. Что известно о новых боевых кораблях США?"
  • 24.12 17:56
  • 1
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета