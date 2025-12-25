Saab поставит ВС Литвы новую партию гранатометов AT4 и "Карл Густав"

ЦАМТО, 24 декабря. Шведская компания Saab объявила о подписании с МНО Литвы контрактов на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов AT4 и боеприпасов для 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав".

По информации Saab, общая стоимость приобретения составляет 1,3 млрд. шведских крон (119,7 млн. евро). Поставки запланированы на 2027-2029 гг.

При этом МНО Литвы заявило, что стоимость AT4 составит 96 млн. евро, боеприпасов к "Карл Густав" – 60 млн. евро, а поставки будут осуществляться в течение 2026-2030 гг.

Заказы размещены в соответствии с условиями рамочного соглашения, подписанного Saab и Агентством материального обеспечения вооруженных сил Швеции (FMV), которое позволяет Литве, Латвии и Эстонии размещать заказы на поставку 84-мм ручных противотанковых гранатометов "Карл Густав" M4 и боеприпасов для них, а также противотанковых гранатометов AT4.

AT4 представляет собой недорогой легкий предварительно снаряженный одноразовый переносной 84-мм гранатомет, который переносится и применяется одним военнослужащим. Он может оснащаться боевыми частями различных типов и применяться для поражения живой силы, бронетехники и фортификационных сооружений противника.

Гранатомет "Карл Густав" представляет собой многоцелевую легкую, заряжаемую с казенной части систему вооружения. Он предназначен для поражения бронетехники и живой силы противника. Последняя версия 84-мм гранатомета "Карл Густав" отличается существенно сниженным весом. Масса M4 – 6,7 кг, что на 30% легче, чем М3, и наполовину легче 14,2-кг версии M2. Последняя версия, "Карл Густав" M4, совместима с современными устройствами управления огнем и специализированными боеприпасами, включая программируемый HE 448. В зависимости от типа боеприпаса, дальность стрельбы М4 составляет от 600 до 800 м.