Войти
Ростех

Ростех стабилизировал финансовую ситуацию на Климовском патронном заводе

307
0
0
Ростех
Ростех.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Сегодня на предприятии ведется выпуск гражданских патронов и оружия, запущены разработка и производство новых изделий

Госкорпорация Ростех предотвратила банкротство Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и стабилизировала его финансовое состояние. Сегодня на предприятии ведется выпуск гражданских патронов и оружия, запущены разработка и производство новых изделий.

Предприятие было передано под управление Госкорпорации Ростех в июне 2024 года в состоянии острого кризиса. При прежнем руководстве завод находился в шаге от полной остановки: долги перед бюджетами всех уровней и снабжающими организациями превышали 500 млн рублей, счета были арестованы. Отсутствовали материалы для производства, из-за неотремонтированных инженерных сетей в цехах не было отопления.

«Мы получили актив, который находился в состоянии, близком к коллапсу. Завод был отрезан от поставок, обременен сотнями исполнительных производств и имел все шансы прекратить свое существование к концу лета 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о полном предотвращении банкротства, финансовой стабилизации и начале технологического перевооружения КСПЗ. Для нас это не просто спасение предприятия, а восстановление критически важной технологической цепочки для оборонно-промышленного комплекса страны. Сейчас продолжаются мероприятия по финансовому оздоровлению завода, ведется работа по повышению его операционной эффективности. Достигнуты договоренности о развитии партнерских отношений с представителями спортивных организаций, заинтересованных в приобретении продукции предприятия, определены новые потенциальные заказчики», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Новое руководство завода, в частности, полностью погасило задолженность по налогам и добилось снятия арестов со счетов. Кроме того, удалось договориться об особых условиях реструктуризации долгов перед энергетиками на сумму свыше 250 млн рублей. На заводе восстановлены поставки порохов, латуни и свинца. Также проведен критически важный ремонт инфраструктуры и начато техническое перевооружение производства.

Кроме того, на предприятии оптимизированы складские запасы, отремонтирован имущественный комплекс, налажена эффективная система товарно-материального снабжения завода. Формируется инвестиционная программа КСПЗ для обновления производства. Эти меры снизят себестоимость изделий, что повысит их конкурентоспособность по отношению к импортным аналогам.

«Ситуация на КСПЗ нормализована, предприятие постепенно переходит от стагнации к росту. Внедряются технологии экологически чистой термической обработки элементов продукции, идет автоматизация изготовления продукции, что увеличит производительность на 10%. Ведется проработка проектов по освоению выпуска свето-шумового патрона и точных спортивных патронов калибра 22 LR для Союза биатлонистов России», — отметил генеральный директор КСПЗ Михаил Калужский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 07:25
  • 12442
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"
  • 25.12 04:37
  • 1
Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации
  • 25.12 04:33
  • 0
Комментарий к "Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой"
  • 24.12 23:48
  • 0
Комментарий к "В ЕС может разгореться гражданская война после того, как одна из стран сделала сенсационное заявление по Украине (Daily Express, Великобритания)"
  • 24.12 23:19
  • 1
Самолет «Байкал» совершит первый полет в ближайшие дни
  • 24.12 22:49
  • 0
Комментарий к "Флот, который построит Трамп. Что известно о новых боевых кораблях США?"
  • 24.12 17:56
  • 1
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета