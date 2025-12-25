Ростех стабилизировал финансовую ситуацию на Климовском патронном заводе

Сегодня на предприятии ведется выпуск гражданских патронов и оружия, запущены разработка и производство новых изделий

Госкорпорация Ростех предотвратила банкротство Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и стабилизировала его финансовое состояние. Сегодня на предприятии ведется выпуск гражданских патронов и оружия, запущены разработка и производство новых изделий.

Предприятие было передано под управление Госкорпорации Ростех в июне 2024 года в состоянии острого кризиса. При прежнем руководстве завод находился в шаге от полной остановки: долги перед бюджетами всех уровней и снабжающими организациями превышали 500 млн рублей, счета были арестованы. Отсутствовали материалы для производства, из-за неотремонтированных инженерных сетей в цехах не было отопления.

«Мы получили актив, который находился в состоянии, близком к коллапсу. Завод был отрезан от поставок, обременен сотнями исполнительных производств и имел все шансы прекратить свое существование к концу лета 2024 года. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о полном предотвращении банкротства, финансовой стабилизации и начале технологического перевооружения КСПЗ. Для нас это не просто спасение предприятия, а восстановление критически важной технологической цепочки для оборонно-промышленного комплекса страны. Сейчас продолжаются мероприятия по финансовому оздоровлению завода, ведется работа по повышению его операционной эффективности. Достигнуты договоренности о развитии партнерских отношений с представителями спортивных организаций, заинтересованных в приобретении продукции предприятия, определены новые потенциальные заказчики», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Новое руководство завода, в частности, полностью погасило задолженность по налогам и добилось снятия арестов со счетов. Кроме того, удалось договориться об особых условиях реструктуризации долгов перед энергетиками на сумму свыше 250 млн рублей. На заводе восстановлены поставки порохов, латуни и свинца. Также проведен критически важный ремонт инфраструктуры и начато техническое перевооружение производства.

Кроме того, на предприятии оптимизированы складские запасы, отремонтирован имущественный комплекс, налажена эффективная система товарно-материального снабжения завода. Формируется инвестиционная программа КСПЗ для обновления производства. Эти меры снизят себестоимость изделий, что повысит их конкурентоспособность по отношению к импортным аналогам.

«Ситуация на КСПЗ нормализована, предприятие постепенно переходит от стагнации к росту. Внедряются технологии экологически чистой термической обработки элементов продукции, идет автоматизация изготовления продукции, что увеличит производительность на 10%. Ведется проработка проектов по освоению выпуска свето-шумового патрона и точных спортивных патронов калибра 22 LR для Союза биатлонистов России», — отметил генеральный директор КСПЗ Михаил Калужский.