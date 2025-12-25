Войти
Заказчику передали первый ледовый газовоз проекта SN2366

Заказчику передали первый ледовый газовоз проекта SN2366

Судостроительный комплекс "Звезда" передал ПАО "Совкомфлот" головной танкер-газовоз проекта SN2366 "Алексей Косыгин".

Перед сдачей судна заказчику специалисты ССК в ноябре 2025 года провели газовые и ходовые испытания, при этом газовые испытания проводились на Дальнем Востоке впервые. Наладка и пуск оборудования, подготовительные работы перед началом бункеровки СПГ включали проверку работоспособности в различных режимах нагрузки.

ССК "Звезда"

Википедия


"Пользуясь случаем, хотел бы выразить уверенность, что сдача заказчику головного судна этой серии позволит ускорить поставку всех остальных судов", – цитирует Интерфакс выступление на церемонии передачи гендиректора "Совкомфлота" Игоря Тонковидова.

Позднее он сообщил журналистам, что рассчитывает на поставку еще двух газовозов в 2026 году.

"Все наши ожидания находятся исключительно в руках работников ССК "Звезда". Но я абсолютно уверен, что в течение следующего года будет поставлено еще два газовоза во флот нашей компании, которые немедленно войдут в работу и начнут реализацию той большой программы, которую нам поставила наша страна", – сказал Тонковидов.

Газовоз "Алексей Косыгин" – ледокольный танкер класса Arc7, предназначен для поддержки проекта "Арктик СПГ-2". Способен работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной более 2 метров. Каждый газовоз вмещает более 172 тысяч кубометров СПГ и оборудован тремя винто-рулевыми колонками, также произведенными на территории ССК "Звезда" заводом "Сапфир". Длина судна – 300 метров, ширина – 48,8 метра, дедвейт – 81 тысяча тонн. Мощность силовой установки газовоза составляет 60 МВт.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

ССК "Звезда" вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов. Всего на верфи спущено на воду уже 16 судов, активно строятся еще более 20 судов из более чем 60 корпусов, находящихся в портфеле заказов предприятия.

