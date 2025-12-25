Войти
Противоминный БПЛА Skeldar V-200 ВМС Бельгии совершил первый полёт

318
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Бельгии сообщают об успешных первых учебных полётах беспилотного вертолета Skeldar V-200. Предполагается, что этот дрон предоставит тральщикам расширенные возможности по обнаружению и обезвреживанию дрейфующих морских мин. Skeldar V-200 представляет собой беспилотный вертолет с размахом лопастей примерно 4,5 метра и массой около 250 килограммов. В зависимости от полезной нагрузки аппарат способен находиться в воздухе до четырех часов.

Использование подобных беспилотников позволяет кораблям противоминной обороны оставаться за пределами минного поля, что значительно повышает безопасность экипажа. Учебные полеты были в первую очередь сосредоточены на пилотировании. Для Skeldar существует три режима пилотирования: ручное пилотирование с прямым управлением траекторией, скоростью и высотой, автоматический режим по заранее заданному маршруту, а также полет по запрограммированной схеме. Skeldar V-200 дистанционно управляется из специальной контейнерной кабины, которую можно развернуть как на борту корабля в море, так и на суше.

Интеграция Skeldar V-200 в бельгийские ВМС является наглядным примером тесного сотрудничества Бельгии с Нидерландами в рамках программы rMCM (Replacement Mine Countermeasures — Программа замены средств противоминной обороны). Этот проект направлен на полное обновление противоминных возможностей обоих флотов. Всего планируется построить двенадцать кораблей: шесть для ВМС Бельгии и шесть для Королевских ВМС Нидерландов, которые предполагается ввести в строй к 2030 году.

