Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса в рамках нового иска «Роснано» к бывшему руководству. Об этом сообщают российские ресурсы.
Группа «Роснано» еще 12 декабря направила иск своему бывшему руководству на сумму 11,9 млрд рублей. В рамках этого иска суд принял решение о наложении обеспечительного ареста на имущество и денежные средства сразу нескольких человек: бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и еще 12 бывших топ-менеджеров компании.
В суде посчитали, что ответчики могут вывести имеющиеся у них на счетах денежные средства за границу, поскольку не заинтересованы в сохранении имущества в России, сообщает РБК.
Как отмечается, это второй обеспечительный арест имущества и денег Чубайса и других членов бывшего руководства «Роснано», первый на сумму 5,6 млрд рублей был наложен в апреле этого года. Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.