Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»

Источник изображения: topwar.ru

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса в рамках нового иска «Роснано» к бывшему руководству. Об этом сообщают российские ресурсы.

Группа «Роснано» еще 12 декабря направила иск своему бывшему руководству на сумму 11,9 млрд рублей. В рамках этого иска суд принял решение о наложении обеспечительного ареста на имущество и денежные средства сразу нескольких человек: бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и еще 12 бывших топ-менеджеров компании.

В суде посчитали, что ответчики могут вывести имеющиеся у них на счетах денежные средства за границу, поскольку не заинтересованы в сохранении имущества в России, сообщает РБК.

У «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации. С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб «Роснано».

Как отмечается, это второй обеспечительный арест имущества и денег Чубайса и других членов бывшего руководства «Роснано», первый на сумму 5,6 млрд рублей был наложен в апреле этого года. Сам Чубайс и его подельники уже давно находятся за границей, успев сбежать.