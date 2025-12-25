Пакистан продаст Ливии вооружение на сумму до 4,6 млрд. долларов

ЦАМТО, 24 декабря. Главнокомандующий силами обороны Пакистана Асим Мунир и Верховный главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар заключили соглашение по продаже Ливии вооружений наземного, воздушного и морского базирования на сумму 4,6 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Times of Islamabad.

Как отмечает издание, договоренность достигнута в ходе визита А.Мунира в Бенгази. Сделка стала одной из самых крупных в истории оборонного экспорта Пакистана.

"Пакистан завершил знаковую сделку по продаже военной техники Ливийской национальной армии... Соглашение, оцениваемое более чем в 4 млрд. долл., а по некоторым оценкам, достигающее 4,6 млрд. долл., включает в себя ряд вооружений наземного, морского и воздушного базирования", – говорится в сообщении.

По данным агентства, поставки вооружений будут выполняться в течение двух с половиной лет. В рамках соглашения Пакистан передаст, в том числе, 16 истребителей JF-17 совместной разработки Пакистана и Китая, а также 12 учебно-тренировочных самолетов Super Mushak.

Как напоминает "РИА Новости", после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием Х.Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палатой представителей страны – базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.