ЦАМТО

Пакистан продаст Ливии вооружение на сумму до 4,6 млрд. долларов

Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар.
ЦАМТО, 24 декабря. Главнокомандующий силами обороны Пакистана Асим Мунир и Верховный главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар заключили соглашение по продаже Ливии вооружений наземного, воздушного и морского базирования на сумму 4,6 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Times of Islamabad.

Как отмечает издание, договоренность достигнута в ходе визита А.Мунира в Бенгази. Сделка стала одной из самых крупных в истории оборонного экспорта Пакистана.

"Пакистан завершил знаковую сделку по продаже военной техники Ливийской национальной армии... Соглашение, оцениваемое более чем в 4 млрд. долл., а по некоторым оценкам, достигающее 4,6 млрд. долл., включает в себя ряд вооружений наземного, морского и воздушного базирования", – говорится в сообщении.

По данным агентства, поставки вооружений будут выполняться в течение двух с половиной лет. В рамках соглашения Пакистан передаст, в том числе, 16 истребителей JF-17 совместной разработки Пакистана и Китая, а также 12 учебно-тренировочных самолетов Super Mushak.

Как напоминает "РИА Новости", после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между руководством в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием Х.Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.

В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое – поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой – действует в Триполи. Второе – наделенное полномочиями палатой представителей страны – базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Ливия
Пакистан
Продукция
FC-1
Компании
ООН
