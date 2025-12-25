Войти
ТАСС

Они "ничего не поняли про русских". Ростех ответил на материал Reuters

Сварка корпуса бронетранспортера БТР-МДМ Ракушка в цехе Курганского машиностроительного завода
Сварка корпуса бронетранспортера БТР-МДМ Ракушка в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Кузьмин

В госкорпорации отметили, что оборонная промышленность направлена на решение государственных задач

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" ответила на материал Reuters, в котором утверждалось, что российские оборонные предприятия находятся под давлением. Компания подчеркнула, что зарубежное агентство так и не поняло, что российская оборонная промышленность направлена на решение государственных задач, а не на получение большей прибыли.

В своей статье Reuters утверждал, что российский ОПК находится под давлением.

"Все, что хочется вам сказать: вы так ничего и не поняли про русских. <…> Вы, господа из Reuters, ошиблись в главном: движущая сила нашей оборонки - не страх И не деньги, как на Западе. Наш ОПК сейчас - это вообще не про коммерцию и прибыль. Не про капитализацию и рентабельность. Это про решение важнейших государственных задач. Про долг перед страной, если вы не поняли", - написал Ростех в своем официальном Telegram-канале.

Госкорпорация подчеркнула, что российская оборонная промышленность в разы нарастила производство с начала СВО: авиация, бронетехника, артиллерия, беспилотники и боеприпасы поставляются в больших объемах и даже с опережением графиков. "Да, за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность - таково требование времени и по-другому быть не может", - указали в Ростехе.

Там подчеркнули, что использованные в статье аналогии с периодом СССР - не просто стыдно, а смешно. "Эффекты, на которые рассчитано ваше творчество, будут совсем иными. "Изъяны", которые вы рисуете, на самом деле являются нашей силой. Да и пугать советскими временами в России давно не модно. Вы опоздали лет на 40", - подытожили в Ростехе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
