Украинские ракетные войска и артиллерия

Украинский ресурс "РБК-Украина" под заголовком "Об ATACMS, "Богдане" и новом оружии ВСУ: как воюют ракетные войска и артиллерия" опубликовал небезынтересное изложение интервью заместителя начальника штаба командования ракетных войск и артиллерии командования сухопутных войск вооруженных сил Украины полковника Андрея Журавлева.

155-мм/52 самоходные гаубицы украинского производства 2С22 "Богдана" варианта 3.0 на автомобильном шасси Tatra T815-7T3RC1 (8х8) на вооружении новосформированной 54-й отдельной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины, ноябрь 2025 года (с) социальные сети

Ракетные войска и артиллерия (РВИА)- это то, что на Западе называют the king of battle, а у нас - "богами войны". РВИА - это род войск, который отвечает за огневое поражение противника на различных дистанциях.

"Ракетные войска и артиллерия сегодня - это грозная, технически вооруженная сила, которая стала ключевым фактором успеха на поле боя в войне против российского агрессора. Это комбинация проверенных временем буксируемых гаубиц, самоходных установок на гусеничном и колесном шасси, реактивных систем залпового огня и ракетных комплексов", - объясняет Журавлев.

Составляющая ракетных войск и артиллерии присутствует не только в сухопутных войсках, но и в десантно-штурмовых войсках, ВМС, морской пехоте и так далее. Каждая общевойсковая бригада в своем составе имеет артиллерийскую составляющую, то есть артиллерийское подразделение, которое занимается сугубо артиллерийскими задачами. На вооружении РВИА находятся ракетные комплексы, ствольная артиллерия, реактивные системы залпового огня, минометы и средства артиллерийской разведки.

"Это точный и быстрый огонь, который помогает нашим подразделениям, находящимся непосредственно на линии боевого соприкосновения, оказывает поддержку нашей пехоте, как в наступлении, обороне, так и во время штурмовых действий", - объясняет военный.

Иностранное вооружение у ракетных войск и артиллерии

После начала широкомасштабного вторжения страны-партнеры начали постепенно передавать РВИА разнообразное западное вооружение для поддержки обороны Украины. Самыми массовыми иностранными артсистемами в украинском арсенале, по словам Журавлева, сейчас являются американские буксируемые гаубицы М777 и самоходные установки на гусеничном шасси M109 всех модификаций (А3, А4, А5, А6).

"Пушки М777 активно используются на всех направлениях боевых действий, они имеют высокую точность, эффективность и дальнобойность, их проще маскировать, для них легче обустраивать укрытия, они менее заметны для дронов. Поэтому мы можем констатировать факт, что буксируемые пушки у нас в целом имеют большую живучесть", - объясняет заместитель начальника штаба командования РВИА.

Среди западных гусеничных САУ на вооружении украинских артиллеристов - Krab, PzH 2000, М109А6 Paladin. Среди САУ на колесном шасси - CAESAR и Archer. У самоходных установок, уточнил Журавлев, есть лучшая мобильность и возможность быстрее менять позиции. В то же время установки на гусеничном шасси имеют повышенную проходимость, что особенно важно в нынешних условиях - погода, бездорожье - и тоже является своеобразным преимуществом.

В середине 2022 года США начали поставлять Украине и реактивные системы залпового огня - уже известные всем - M142 HIMARS и M270 MLRS, которые на тот момент стали настоящим "геймчейнджером" на фронте.

"Эти современные РСЗО обеспечили точное поражение целей на достаточно большое расстояние. Они появились на поле боя летом 2022 года и стали очень серьезной угрозой для врага. Их появление заставило противника перемещать свои пункты управления, логистические подразделения, склады подальше от переднего края", - рассказывает собеседник.

В течение первых полутора лет войны Украине передавали к этим системам только управляемые реактивные снаряды калибра 227 мм GMLRS, которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. Примерно во второй половине 2023 года США начали отправлять ВСУ еще и тактические баллистические ракеты ATACMS, которые позволили увеличить дальность огня. Сперва - в версии на 165 км, а уже в 2024 году - с дальностью до 300 километров.

"ATACMS - это высокоточная ракета. Мы используем их не в таких количествах, как нам бы хотелось. Понимая и ее эффективность, и те задачи, которые нам нужно выполнить, мы применяем эти ракеты экономно", - добавил Журавлев.

Кроме того, артиллеристы получают от партнеров высокоточные боеприпасы, которые, по словам собеседника, радикально меняют саму суть артиллерийской войны. Это, например, снаряды Copperhead и Excalibur.

"У Excalibur концепция: один выстрел - одна цель. К сожалению, враг быстро учится и он нашел некоторое противодействие им, поэтому нам стало труднее применять эти снаряды. Но в целом высокоточные боеприпасы - это экономия ресурсов, минимизация демаскировки и максимальный эффект в бою", - пояснил военный.

Еще одним существенным преимуществом РВИА стала созданная сеть артиллерийской разведки благодаря полученным он партнеров радиолокационным станциям - AN/TPQ-50, AN/TPQ-36, AN/TPQ-37, ARTHUR. Они позволяют достаточно быстро выявлять вражеские артиллерийские подразделения, ведущие огонь, и поражать их в ответ.

"Сейчас БПЛА, РЛС контрбатарейной борьбы, другие средства разведки работают в связке с артиллерийскими батареями и передают координаты целей в реальном времени. Это позволяет мгновенно реагировать на изменение обстановки на поле боя и эффективно управлять огнем на десятки километров", - объясняет Журавлев.

Украинское вооружение в РВИА

Война заставила Украину в ускоренном темпе развивать и свое собственное оборонное производство. На вооружение РВИА в 2023 году начали поступать артиллерийские системы "Богдана" отечественного производства. Кроме того, по словам Журавлева, на вооружении артиллеристов поставляются украинские минометы 82 мм и 120 мм, БПЛА именно для артиллерийских подразделений, которые обеспечивают ведение разведки и осуществление корректировки огня - SHARK, ACS-3, "Аист".

"Также продолжается работа над модернизацией нашей станции контрбатарейной борьбы и над станцией радиотехнической разведки. Если сравнивать украинскую радиолокационную станцию "Зоопарк-3" с аналогами, переданными от партнеров, то по определенным показателям она лучше, по некоторым - уступает. Но мы работаем над ее улучшением", - рассказывает военный.

Станция контрбатарейной борьбы - это РЛС, которая позволяет выявлять артиллерийские подразделения. Когда противник начинает вести огонь, радиолокационная станция при ведении разведки засекает артиллерийский снаряд на траектории полета и автоматически просчитывает вероятное место, откуда ведется огонь. То есть она дает нашим военным координаты артиллерии россиян, объясняет Журавлев.

Еще одна сфера нашего производства - артиллерийские боеприпасы. Сейчас, по словам военного, украинские предприятия делают снаряды почти всех калибров, включая 155 мм. Однако пока нашего производства недостаточно, чтобы самостоятельно покрывать потребности Сил обороны Украины, добавляет собеседник.

Вооружение, которое появится у ВСУ: пушки, ракеты и не только

Среди перспективного вооружения, которое должно появиться у РВИА - 155-мм буксируемая пушка "Марта" с длиной ствола 39 калибров, и буксируемая пушка калибра 105 мм. Сейчас они проходят испытания, уточнил собеседник.

"На сегодня у нас достаточно активно идет развитие и ракетного вооружения. Продолжается усовершенствование нашего ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха", а также комплекса "Нептун" с так называемой длинной ракетой, который сейчас проходит все этапы испытаний. Это перспективное вооружение", - рассказывает Журавлев.

На этапе разработки еще один интересный проект - многофункциональный ракетный комплекс. Идея такого комплекса, по словам собеседника, заключается в том, чтобы иметь единую, универсальную платформу для запуска различных средств поражения - реактивных снарядов вроде GMLRS для HIMARS и ракет различного назначения.

В перечне других перспективных разработок - украинский аналог радиолокационной станции AN/TPQ-36, БПЛА-подсветчик, который будет лазером наводить высокоточный боеприпас на цель, и БПЛА с системой синтезированной апертуры, который должен вести разведку в неудовлетворительных погодных условиях - в туман, в облачность, в дождь. Также сейчас проводятся тестирования высокоточного боеприпаса "Барвинок-К".

В то же время происходит совершенствование информационно-коммуникационной системы ракетных войск и артиллерии "Крапива-Д". По словам Журавлева, сейчас ее настраивают таким образом, чтобы данные, собранные с помощью средств разведки (БПЛА, РЛС, радиотехнической или оптической разведки) о вражеской цели, обрабатывались, и полученные координаты передавались сразу на пушку за считанные минуты. Это должно ускорить время реагирования на открытие огня, говорит собеседник.

"Например, разведывательный БПЛА передает данные о цели, которую он зафиксировал, на сервер, это должно занять секунду. На сервере эти данные обработалась и уже передались на пушку. Поэтому пушка буквально за две минуты навелась и готова к ведению огня. Командир пушки нажал "огонь", пушка выстрелила. Время боевого управления "обнаружил - поразил" сокращается практически до двух минут", - пояснил заместитель начальника штаба командования РВИА.

Сегодняшняя высокотехнологичная война требует едва ли не ежедневных изменений и построения такой системы, которая может быстро меняться, акцентирует собеседник.

Особая "Богдана"

РВИА является не только заказчиком, но и осуществляют полное сопровождение всего процесса производства и проводят испытания тех образцов вооружения и техники, которая поступает к артиллеристам и ракетчикам.

"Если мы заказали "Богдану", то мы поработали с документами, изучили возможности предприятия, организовали испытания. И ведем сопровождение вплоть до принятия на вооружение этого образца. Когда он принят на вооружение, мы изучаем его применение, анализируем и можем запросить у предприятия-производителя провести изменения для улучшения этого вооружения", - объясняет роль командования РВИА в производстве оружия Журавлев.

На сегодня украинская "Богдана" по своим характеристикам уже приближается к французским CAESAR, отмечает собеседник. Однако если CAESAR разрабатывался около семи лет и проходил различные испытания в разных климатических условиях, то на момент начала российско-украинской войны в 2022-м наша "Богдана" была лишь на начальной стадии разработки.

Только в 2022 году РВИА начали проводить ее активные испытания. Причем совершенствование этой системы продолжается постоянно: на сегодня уже есть не только самоходный вариант "Богданы", но и буксируемая пушка - ее испытания были проведены в начале этого года.

"По состоянию на сейчас предприятие уже разработало и провело тестирование для нее автоматизированной системы управления и наведения, которая ускоряет наведение пушки, также продолжается процесс тестирования автомата заряжания. Сейчас предприятие работает над тем, чтобы сделать еще третью артиллерийскую систему с меньшей длиной ствола - 39 калибров. Сейчас "Богдана" имеет длину ствола 52 калибра", - пояснил Журавлев.

Украинская "Богдана" имеет несколько преимуществ перед иностранными образцами вооружения. Прежде всего это - возможность использовать широкую линейку боеприпасов, что, соответственно, упрощает логистику. Во-вторых, пушка имеет достаточно большой запас ресурса ствола, добавил военный.

"И на сегодня она, пожалуй, одна из самых надежных артиллерийских систем по своей выносливости. Ее техническая исправность на фронте стабильно достигает 80%. То есть она имеет наилучшую живучесть", - отмечает собеседник.

По его словам, по состоянию на октябрь 2025 года отечественные 155-мм "Богданы" - самоходные и буксируемые - составляют около 40% среди всех артиллерийских систем, используемых на фронте.

Как изменится парк артиллерийских систем ВСУ

У ВСУ - а именно в ракетных войсках и артиллерии - находится на вооружении около 30 различных моделей артиллерийских систем, говорит Журавлев. Это и советские системы, и украинские современные "Богданы", и иностранные.

"Мы единственная страна, которая на сегодня использует такой широкий спектр артиллерийского вооружения и боеприпасов. И этим всем на самом деле очень трудно оперировать. Наличие большого парка именно различных систем усложняет логистику. Ведь эти системы не могут быть заменены друг другом во время ремонтов. Каждая артиллерийская система имеет свое шасси, свои прицельные устройства и т.д.", - уточняет собеседник.

К тому же определенное количество артиллерийского вооружения сейчас находится на ремонте. Поскольку некоторые системы приходится отправлять за границу - как следствие, их ремонт может затягиваться на полгода, а иногда даже и на год.

Так или иначе, изменение и замена парка артиллерийских систем будет происходить постепенно. Среди систем, которые РВИА хотели бы оставить на вооружении в краткосрочной перспективе - "Богданы" различных модификаций, CAESAR, PzH 2000, RCH 155, М777, Archer и другие образцы, которые хорошо себя зарекомендуют при применении в ходе боевых действий.

"Возможно, в какой-то среднесрочной перспективе у нас вообще останется только одна артиллерийская система - "Богдана", но в различных модификациях. Потому что "Богданы" - это наше производство. Предприятие осуществляет техническое сопровождение систем в войсках, организует проведение ремонтов образцов вооружения, которые вышли из строя", - уточнил собеседник.

Как меняется применение РВИА в нынешней войне: реалии и вызовы

Боевое применение ракетных войск и артиллерии трансформируется с началом полномасштабной войны. Эти изменения обусловлены целым рядом факторов и предпосылок, которые складываются на поле боя. Анализ этих факторов позволяет проследить логику перехода от традиционных подходов к современным формам и методам применения РВИА в составе группировок войск, объясняет Журавлев.

Один из таких факторов - исчерпание ресурса артиллерии советского образца. Ее интенсивное использование с 2022 года ускорило износ стволов и механизмов в системах советского образца, которые были на вооружении ВСУ в то время. Одновременно с этим уже через несколько месяцев полномасштабной войны Украина столкнулась с хроническим дефицитом боеприпасов калибра 122 и 152 мм. Это заставляло искать зарубежные или отечественные альтернативы, и как результат - переходить на применение боеприпасов 155 мм.

"Исчерпание боеприпасов 152 мм и 122 мм стало одним из определяющих факторов, повлиявших на изменения в подходах к боевому применению РВИА. Дефицит снарядов привел к сокращению интенсивности огня, переходу от массированного огня к точечному поражению приоритетных целей", - говорит военный.

Третий фактор - более масштабное применение разведывательных дронов и ударных БПЛА на фронте. Быстрое наращивание применения разведывательных и ударных дронов радикально повысили ситуационную осведомленность, скорость обнаружения целей, точность корректировки огня и позволили наносить удары по целям в тылу противника.

"И хотя БПЛА повысили эффективность применения РВИА, они и сделали их более уязвимыми к контрбатарейной борьбе со стороны противника, появилась угроза для наших подразделений от FPV-дронов и дронов на оптоволокне", - объясняет заместитель начальника штаба командования РВИА.

Четвертый фактор - развертывание систем РЭБ с обеих сторон. По словам собеседника, они усложнили использование разведывательных БПЛА и значительно снизили эффективность применения высокоточного оружия - от боеприпасов типа Excalibur, Vulcano до ракет GMLRS.

"Пятый фактор - появление высокоточных ракет и управляемых артиллерийских снарядов. Это изменило приоритеты - прицельные удары по ключевым элементам логистики и системам ПВО и РЭБ стали более эффективным способом достижения желаемых эффектов. Это выдвигает новые требования к разведке и пересмотру критериев выбора целей", - добавил Журавлев.

На боевое применение РВИА влияют и изменения в тактике ведения боя со стороны противника: вместо массированных штурмов с использованием бронетехники враг все чаще проводит штурмы малыми группами без применения оружия и техники вообще. Из-за отсутствия сплошной, устойчивой линии боестолкновения штурмовые группы (ДРГ) противника иногда наносят поражения по нашим минометным подразделениям.

"Если есть слабая координация с общевойсковыми подразделениями, то при поражении вражеских войск, которые вклинились, появляется угроза поражения собственных подразделений. При таких условиях возникает необходимость увеличения расстояния от огневой позиции до линии соприкосновения, чтобы обезопасить наши подразделения от ударов вражеских БПЛА. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению глубины поражения противника", - говорит Журавлев.

По его словам, классический подход к огневому поражению в целом оказался недостаточно адаптированным к требованиям поля боя, которое сформировалось после 2022 года. Скорость принятия решений на поражение целей была недостаточной. Способность к оперативному перераспределению огневых средств - ограниченной. Разведка была интегрирована слабо. Все это заставило ВСУ перейти к концепции объединенной огневой поддержки по стандартам НАТО.

"В объединенную огневую поддержку входят подразделения ударных БПЛА, артиллерийские подразделения, ракетные войска. В 2023 году была введена структура центров объединенной огневой поддержки, которые планировали и координировали применение всех средств, входящих в объединенную огневую поддержку. То есть на всех уровнях - тактическом, оперативном и стратегическом - есть центры, которые координируют поражение целей", - уточнил Журавлев.

Роль РВИА в будущем

Боевой опыт вооруженных сил Украины подтверждает, что ключевым фактором эффективности в противодействии врагу является скорость цикла "разведка - поражение". Чем меньше время от обнаружения цели до ее поражения, тем эффективнее действует артиллерия. РВИА стремятся к тому, чтобы в будущем минимизировать это время.

"То есть через короткий промежуток времени мы уже получаем залпы артиллерийских батарей по врагу. Мы говорим о перспективе. Но пока мы достигаем пять-семь минут, иногда две минуты, в зависимости от того, где находится артиллерийская пушка. Если она стоит на боевой позиции и готова к применению - это занимает короткое время. Если она осуществляет перемещение из укрытия - это может занять больше времени", - добавляет военный.

Еще одна цель, к которой движутся РВИА - обеспечение дальнобойности и повышение точности поражения путем внедрения управляемых и высокоточных боеприпасов и программируемых взрывателей. Среди планов - совершенствование логистики: когда боеприпасы и провизию на позиции будут подвозить наземные роботизированные комплексы.

"Наверное, изменятся сами артиллерийские системы, улучшится их координация, появится более надежная защита, будет расти дальность поражения. Будет больше автоматизации. Уменьшится парк артиллерийских систем. Будут созданы эффективные разведывательно-огневые комплексы. Но задачи артиллерии не изменятся", - говорит военный.

Ракетные войска способны доставить к цели ракету с боевой частью весом до 1 тонны, тогда как ни один БПЛА не доставит к цели такое количество взрывчатки. На этом этапе РВИА будут сохранять ведущую роль в высокоинтенсивных боевых действиях, считает Журавлев.

"Артиллерия была, есть и будет одним из основных средств огневого поражения противника. Но наше будущее будет в синергии с беспилотными летательными аппаратами и автоматизированными системами управления", - резюмирует собеседник.