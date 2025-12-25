Финская компания Summa Defence поставила Украине первую партию FPV-дронов

ЦАМТО, 24 декабря. Финская компания Summa Defence сообщила, что поставила первую партию FPV-дронов Zeus Украине.

Как напоминает "РИА Новости", Summa Defence, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, сообщала в ноябре 2024 года, что в начале 2025 года начнет производить беспилотники для поставок на Украину. Для этих целей планировалось создать в Финляндии завод по их производству.

"Summa Drones (дочерняя компания – ред.) выпустила FPV-дроны Zeus, произведенные и протестированные в Финляндии и предназначенные для проведения разведывательных и тактических операций… Первая партия продукции поставлена ВСУ", – говорится в сообщении.

Данные о количестве переданных FPV-дронов и стоимости поставленной партии в сообщении не приводятся.

Summa Defence ранее сообщала, что создает дочернюю компанию Summa Drones, которая, в свою очередь, создаст совместное предприятие в Финляндии с украинскими партнерами. В ноябре 2024 года сообщалось, что помимо производства БЛА, Summa Drones будет выпускать беспилотные надводные аппараты и беспилотные наземные транспортные средства, отмечает агентство.