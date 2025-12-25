Войти
ВС Германии приобрели крупную партию ББМ CAVS

Источник изображения: Фото: budeswehr.de

ЦАМТО, 24 декабря. Финская Patria объявила о подписании с властями Германии двух контрактов на закупку унифицированных ББМ с колесной формулой 6x6 в рамках программы Common Armoured Vehicle System (CAVS).

Стоимость приобретения превысит 2 млрд. евро, включая твердый заказ на сумму более 1 млрд. евро, а также опционы. Контракты предусматривают приобретение до 876 бронированных машин в четырех различных вариантах, в том числе оснащенных башенным минометным комплексом Patria NEMO и дистанционно управляемым модулем вооружения RS4 норвежской компании Kongsberg.

Поставки первых ББМ начнутся в 2026 году. На следующем этапе Patria передаст технологии производства немецким партнерам FFG, JWT и KNDS, с которыми компания подписала соглашение о промышленном сотрудничестве в начале 2024 года. Первые произведенные в Германии бронемашины будут поставлены в 2027 году. В стране будет создано полное производство для удовлетворения возможных потребностей вооруженных сил Германии.

По заявлению президента и главного исполнительного директора Patria Эса Рауталинко (Esa Rautalinko), контракты на поставку бронемашин с ВС Германии представляют собой крупнейшую единовременную сделку в истории Patria, благодаря которой CAVS станет европейским стандартом. Многонациональное сотрудничество будет способствовать созданию унифицированного парка техники и обеспечит беспрецедентную безопасность поставок за счет промышленного сотрудничества участников проекта. Достижение техникой полной готовности к боевому применению планируется к 2029 году.

Как сообщал ЦАМТО, Германия присоединилась к программе CAVS в апреле 2023 года, подписав техническое соглашение об участии в разработке ББМ, а в мае 2024 года – соглашение о проведении НИОКР для разработки унифицированной бронемашины. В январе 2025 года Германия присоединилась к Рамочному соглашению о закупке CAVS, что позволяет приобретать серийные бронемашины.

Министерство обороны Германии планирует заменить новыми бронемашинами устаревшие ББМ "Фукс".

Компания Patria возглавляет разработку бронемашин на шасси с колесной формулой 6x6 в рамках программы CAVS. Она уже получила заказы на поставку 2000 машин и передала заказчикам более 250 ед. На текущий момент в программе участвуют ВС Финляндии, Латвии, Дании, Германии, Швеции, Норвегии и Великобритании. При этом машины также находятся на вооружении ВС Украины. Программа открыта для европейских стран с аналогичными потребностями в оборудовании по взаимному согласию стран-участниц.

Большая часть работ в рамках проекта осуществляется за счет использования возможностей производителей из стран-участниц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Латвия
Норвегия
Украина
Финляндия
Швеция
Компании
Kongsberg
Patria
