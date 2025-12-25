Войти
Индия запустила в космос тяжелый коммуникационный спутник из США на ракете LVM3

ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Спутник был выведен на орбиту с космодрома Шрихарикота

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила американский коммерческий коммуникационный спутник BlueBird Block-2 на низкую околоземную орбиту. Запуск транслировался организацией в социальных сетях.

Спутник был выведен на орбиту самой мощной индийской ракетой-носителем LVM3 с космодрома Шрихарикота. "Я рад объявить, что ракета LVM3 успешно и точно вывела на орбиту спутник BlueBird", - сказал на брифинге после запуска глава ISRO Ваннияперумал Нараянан. "Это самый тяжелый спутник, когда-либо отправленный на индийской ракете", - добавил он.

Коммуникационный спутник BlueBird разработан американской компанией AST SpaceMobile. Его вес составляет 6,5 тонны. Он прибыл в Индию из США 19 октября.

Запуск BlueBird - уже второй пример сотрудничества между США и ISRO. В июле ISRO успешно запустила миссию NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Mission стоимостью $1,5 млрд, целью которой является получение высококачественных снимков Земли с возможностью проникновения сквозь туман плотные облака и ледяные слои. 

Страны
Индия
США
Компании
ISRO
