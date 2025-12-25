Дипломатические просчеты на Украине приближают Европу к катастрофе (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

NZZ: дипломатические просчеты на Украине приближают Европу к катастрофе

История отношений Запада и Украины — это хроника упущенных возможностей и фатальных дипломатических просчетов, пишет колумнист NZZ. По его мнению, есть пять ключевых ошибок, которые привели к тому, что киевский режим сейчас оказался на грани катастрофы.

Гюнтер Бехлер (Günther Baechler)

Отношение Запада к Украине — наглядный пример дипломатических ошибок. По—хорошему, с 2014 года следовало коллективными усилиями максимально сдерживать конфликт. Вместо этого теперь каждое европейское государство наращивает собственные вооруженные силы.

"Представьте, что начались боевые действия, а никто не приходит вам на помощь": именно так, должно быть, уже много лет воспринимают ситуацию украинцы. С востока им угрожает гигантская военная машина, а с запада до них доходит лишь мерцающий, нестабильный свет. Чем дальше на запад, к Атлантике, тем слабее ощущается опасность конфликта в самом центре Европы. Ситуация зашла так далеко, что атлантический мост сейчас разрушается западной сверхдержавой, США, и Украина снова становится жертвой дипломатических ошибок.

Смутные обещания

Первая из пяти наиболее губительных ошибок: гарантии безопасности, на которые нельзя положиться. Вместо того чтобы давать такие гарантии, которые были бы настолько убедительны, что никому и в голову не пришло их нарушать, — со времени конфликта 2008 года в Грузии (а особенно после первого президентского срока Дональда Трампа) сомнения в словесных заверениях о поддержке Украины только росли.

Впрочем, и раньше Украина не могла опереться на предоставленные гарантии безопасности. Это предельно ясно показывает Будапештский меморандум 1994 года, так и не воплощенный в реальность. В обмен на отказ от всех ядерных вооружений на территории Украины (а также Казахстана и Белоруссии) США пообещали Украине "соответствующим образом" отреагировать, если Россия нарушит это соглашение.

Суверенитет в пределах существующих границах, а также запрет ООН на применение силы со ссылкой на Хельсинкский заключительный акт были зафиксированы в юридически обязывающем меморандуме. После присоединения Крыма США и Великобритания назвали ввод российских сил очевидным нарушением меморандума, который Москва также подписала. Однако обещанных "соответствующих" ответных действий со стороны государств—гарантов в Киеве так и не дождались. И в дальнейшем, вероятнее всего, будет так же.

Вторая ошибка: расплывчатые обещания по поводу членства Украины в НАТО окутали цель плотной пеленой. Вместо того чтобы продолжить расширение — процесс, которого столь настойчиво добивались общества бывшего Советского Союза, стоящие на пути демократии, НАТО тянула время, которого у нее не было. Уже на саммите альянса 9 июля 1997 года в Мадриде Украина должна была приблизиться к альянсу благодаря "Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной" и даже участвовать в совместных военных учениях. Но соглашение о партнерстве мало помогло Украине ускорить путь к членству или получить коллективную поддержку Запада для собственной обороны.

20—й саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года стал самым заметным промахом западной дипломатии. Саммит, в рамках которого Владимир Путин впервые участвовал в заседании Совета Россия—НАТО, оказался отправной точкой в истории последних лет, столь разрушительной для Украины. Заявки Украины и Грузии на вступление в НАТО из-за оглядки на Москву отложили в долгий ящик. Конкретный "План действий по членству в НАТО" обеим странам не дали. Вместо этого их втянули в бесконечные процедуры. Грузия — печальное доказательство этого исторического дипломатического провала.

Отказ Москвы от диалога

Третья ошибка: игнорирование того, что перемирия нередко заключают, чтобы затем нарушать их и использовать паузу для наращивания собственных сил. Вместо того чтобы после событий в Крыму в 2014 году подкрепить минские договоренности о прекращении огня надежным мандатом миротворцев, на постоянные обострения и нарушения этих договоренностей на протяжении восьми лет просто не обращали внимания.

Минский процесс показал слабость западной дипломатии. Франция и Германия запустили с Россией трехсторонний "нормандский формат" без участия США. То, что должно было продемонстрировать европейскую автономию, превратилось в региональную встречу крупных держав "карманного формата". Путин смог озвучивать максималистские требования и обвинять Украину в якобы несоблюдении минских соглашений.

У ОБСЕ — единственной общеевропейской организации, которая под председательством Швейцарии создала самую масштабную и инновационную мониторинговую миссию в своей истории, — не было ни средств, ни мандата, чтобы пресекать сотни нарушений режима тишины. России "заморозка" конфликта была как нельзя кстати: она дала Кремлю время на крупное сосредоточение войск у границы с Украиной. А раннего предупреждения со стороны центров НАТО так и не последовало.

Четвертая ошибка: непрозрачные и односторонние форматы переговоров. Вместо того чтобы сразу после ввода российских сил настаивать на структурированном европейском переговорном процессе масштаба "Хельсинки-2", Европа так и не взяла в руки дипломатическую инициативу, несмотря на растущую финансовую и военную поддержку Украины.

Из-за отказа Москвы от переговоров Запад с редким единодушием согласовал стратегию укрепления Украины, а также стратегию ослабления стороны, начавшей силовые действия, путем санкций. После победы на выборах Трамп без согласования с партнерами перевернул эту стратегию, открыто заявив о готовности учитывать притязания России как великой державы. Тем самым Трамп запустил новую динамику — пусть и крайне непредсказуемую и противоречащую европейским интересам.

Хотя для дипломатии по достижению мира свойственна практика, когда до начала переговоров проводятся предварительные контакты с отдельными сторонами конфликта ("переговоры о переговорах"), даже такие встречи как те, что прошли на Бюргенштоке с участием Украины, — требуют определенной структуры и ясной цели. Речь идет о мерах по укреплению доверия и о конфиденциальной "челночной дипломатии".

Однако Трамп предпочитает создавать максимальную неопределенность для всех участников дипломатического процесса, чтобы уже он, как посредник, задавал тон. Ему по душе театральные саммиты на мировой сцене (Аляска), тайные встречи делегаций странного состава (Эр-Рияд), односторонние договоренности (Москва) и пристрастные объявления о якобы достигнутых результатах (Белый дом).

С каждой новой эскападой становилось все яснее, к чему должны свестись будущие переговоры: к продавливанию российских максималистских требований при максимально возможном ослаблении украинского сопротивления. От публичного унижения Зеленского в Белом доме до российско-американского мирного плана по Украине из 28 пунктов тянется прямая линия: Россия бьет из всех орудий, стремясь сделать Украину послушной, или вынудить ее капитулировать.

Если Украина перестанет сопротивляться, ее больше не будет — останется лишь кладбищенская тишина.

Отсюда пятая ошибка: усиление асимметрии между сторонами конфронтации. Вместо того чтобы устойчиво укреплять Украину — помогать ей справляться с противником и за счет действенной поддержки Запада вынуждать Россию к отступлению или хотя бы к содержательным переговорам, — Путин с грандиозной перетасовкой фактов объявил Украину и ее сторонников "разжигателями конфликта".

Вообще-то с 2014 года задача Запада должна была состоять в том, чтобы коллективными усилиями максимально ограничить конфронтацию и подтолкнуть Москву к отказу от боевых действий. Вместо этого с 2022 года происходит размывание рамок, расширение и "европеизация" конфликта — с роковым итогом: теперь каждое европейское государство перевооружается, вместо того чтобы еще настойчивее пытаться вместе с Украиной завершить конфликт. Пока сторона, начавшая боевые действия, торжествует, жертву сдерживают ограничениями: военные действия фактически допускаются только на территории Украины, не предоставляются дальнобойные системы огня, противовоздушная оборона остается слабой, а США вообще грозят отказом от поддержки.

Европа легкомысленно упустила большой шанс

Еще двадцать лет назад Европа должна была поставить Россию на место и одновременно шаг за шагом избавляться от зависимости от США. Кто опаздывает — того наказывает жизнь: Россия теперь ведет подрывную работу по всей Европе при полной поддержки со стороны новых американских элит и под аплодисменты зловещего союза внутри самой Европы (Россия не занимается "подрывной работой" на территории Евросоюза — прим. ИноСМИ). В него входят "эксперты", растерянные пацифисты, поклонники Путина от крайне левых до крайне правых, противники поставок оружия Украине, а также старые левые антиимпериалисты, которые любую беду целиком списывают на НАТО.

На самом деле всем очевидно одно: если Украина перестанет сопротивляться, Украины больше не будет — останется лишь кладбищенская тишина. Судя по всему, сейчас широко распространено убеждение, что такая "тишина" предпочтительнее живой демократии, которая всеми силами защищается.