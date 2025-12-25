Войти
Lenta.ru

Военный высказался о модернизации российского оружия в зоне спецоперации

323
0
0
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС.

Военный Дандыкин: Вероятно, скоро появится наземный аналог ракеты «Циркон»

За четыре года проведения специальной военной операции (СВО) российское оружие существенно модернизировалось, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об изменениях специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«За четыре года, конечно, оружие совершенствовалось. Это несомненно. И на дальность в том числе. Судя по данным тех же "Искандеров". Я уж не говорю о дронах. Потому что здесь совершенствуется и боевая нагрузка, и скорость, и маневренность, и все-все. Несомненно, эти изменения враг ощущает», — рассказал Дандыкин.

При этом военный эксперт добавил, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» доказала свою эффективность в исходном варианте.

«Вполне вероятно, что скоро появится наземная составляющая "Циркона". Это пока морская ракета. Там у врага нет никаких шансов вообще, чтобы ее сбить», — заключил специалист.

Ранее российская армия ответила на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам массированным ударом высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотниками дальнего действия. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, целью российских войск стали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Кинжал БР
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 07:25
  • 12442
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"
  • 25.12 04:37
  • 1
Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации
  • 25.12 04:33
  • 0
Комментарий к "Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой"
  • 24.12 23:48
  • 0
Комментарий к "В ЕС может разгореться гражданская война после того, как одна из стран сделала сенсационное заявление по Украине (Daily Express, Великобритания)"
  • 24.12 23:19
  • 1
Самолет «Байкал» совершит первый полет в ближайшие дни
  • 24.12 22:49
  • 0
Комментарий к "Флот, который построит Трамп. Что известно о новых боевых кораблях США?"
  • 24.12 17:56
  • 1
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета