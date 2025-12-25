Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)

22 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о плане строительства для ВМС США нового типа больших надводных боевых кораблей, которые он назвал "линейными кораблями" (battleship), и программа которых обозначается как BBG(X). Новый тип кораблей получит название "тип Trump" (Trump Class), хотя, судя по представленным изображениям, головной должен получить название BBG 1 Defiant. Представляя этот проект в библиотеке своего поместья в Мар-а-Лаго ​​во Флориде в присутствии военного министра США Пита Хегсета и государственного секретаря США Марко Рубио, который также является советником по национальной безопасности, Трамп заявил, что эти мощные боевые корабли будут способны заменить "старый, изношенный и устаревший" флот ВМС США.

Представленное президентом США Дональдом Трампом презентационное изображение перспективного ракетного "линейного корабля" BBG 1 Defiant нового "типа Trump" (Trump Class) ВМС США по программе BBG(X) (с) правительство США

Корабли "типа Trump" войдут в состав нового "Золотого флота", который Трамп намерен построить для ВМС США, чтобы лучше противостоять Китаю и другим противникам и более точно соответствовать эстетическим стандартам Трампа. "В разработке проекта этих кораблей вместе со мной будут участвовать ВМС США, потому что я очень ценю эстетику", - сказал Трамп. Он также заявил, что разработка данного проекта была начата еще во время его первого президентского срока (2017-2021 годы).

Новые "линкоры", оснащенные "орудиями и ракетами высочайшего уровня", гиперзвуковым оружием, электрическими рельсотронами, крылатыми ракетами и "самыми совершенными лазерами в мире", станут крупнейшими из когда-либо построенных кораблей, заявил Трамп.

По его словам, каждый из них будет иметь водоизмещение от 30 тысяч до 40 тысяч тонн и будет построен в Соединенных Штатах. "Они будут управляться с помощью искусственного интеллекта", - заявил Трамп, не давая никаких пояснений.

"Мы предполагаем, что эти корабли станут первыми в совершенно новом типе, которые будут построены в ближайшие годы", - сказал Трамп. Первоначально ВМС США построят два корабля "типа Trump", а затем за ними последуют еще восемь единиц. Трамп заявил, что всего планирует построить 20-25 таких кораблей, которые, по его словам, станут "флагманами ВМС США"."Мы встретимся с [генеральными подрядчиками], чтобы обсудить графики производства. Единственный способ для них это сделать - это строительство новых верфей" - сказа Трамп.

"Они помогут сохранить военное превосходство Америки, возродить американскую судостроительную промышленность и вселить страх во врагов Америки по всему миру", - заявил Трамп.

ВМС США позднее опубликовали более детальные схемы и характеристики кораблей "типа Trump". В публикации заявляется, что следующий американский линейный корабль USS Defiant представит новый класс крупных надводных боевых кораблей, обладающих самой разрушительной огневой мощью среди всех когда-либо существовавших надводных кораблей - способностью поражать противника на расстоянии в 100 раз большем, чем у предыдущего класса. Линкор "типа Trump" станет первым в истории линейным кораблем с управляемыми ракетами, способным нести ядерные и гиперзвуковые ракеты.

Этот современный линкор будет использовать передовые боевые системы, включая вертикальные пусковые установки для больших ракет Large Missile Vertical Launch System (LMVLS) для нанесения гиперзвуковых ударов на большие расстояния по стратегическим целям на берегу, недоступным для нынешнего флота, а также оружие направленной энергии для обеспечения более выгодного соотношения сил в противостоянии с вражескими угрозами.

Линкор сможет действовать автономно, в составе авианосной ударной группы или возглавлять собственную группу надводных сил в зависимости от задачи и характера угроз. Благодаря возможности обеспечивать передовое командование и управление как экипажными, так и беспилотными платформами, линкор станет важнейшим компонентом в реализации концепции ведения боевых действий ВМС США.

В пресс-релизе ВМС США говорится, что эти новые линкоры станут центральным элементом инициативы ВМС США "Золотой флот" (Golden Fleet) и первыми в своем роде, обеспечивающими доминирующую огневую мощь и решающее преимущество над противниками за счет интеграции самых передовых средств нанесения глубоких ударов с революционными системами будущих лет.

Разработанный для того, чтобы превзойти любого иностранного противника, новый тип линкоров станет центральным элементом военно-морской мощи. Втрое превосходя по размерам эсминец типа Arleigh Burke, его массивная конструкция обеспечит превосходящую огневую мощь, более вместительные ракетные погреба и возможность запуска гиперзвуковых ракет Conventional Prompt Strike (CPS) и стратегических крылатых ракет с ядерной боевой частью Surface Launch Cruise Missile-Nuclear (SLCM-N).

Корабли "типа Trump" смогут действовать для решения традиционной задачи обеспечения интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны в составе авианосной ударной группы или возглавлять собственную группу надводных сил для ведения боевых действий по борьбе с надводными кораблями или подводными лодками, а также наносить стратегические гиперзвуковые удары на большие расстояния и руководить операциями всего флота в качестве центрального узла управления.

"По мере того, как мы формируем будущее флота ВМС США, нам нужен более крупный надводный боевой корабль, и линкоры "типа Trump" отвечают этому требованию", - заявил CNO (командующий) ВМС США адмирал Дэрил Кодл. "Мы обеспечим постоянное совершенствование, интеллектуально честную оценку требований для эффективного сдерживания и победы в 2030-х годах и далее, а также дисциплинированное исполнение, которое приведет к созданию флота, не имеющего себе равных по боевой эффективности, адаптивности и мощи".

Строительство линкора будет осуществлено руководимой ВМС США и сотрудничающей с промышленностью проектной группой с использованием подхода, позволяющего ускорить его проектирование и строительство и поддерживаемой более 1000 поставщиков почти из каждого штата Америки. ВМС США продолжат строить и использовать эскадренные миноносцы типа DDG 51 Arleigh Burke в качестве основной боевой машины флота и будут развивать перспектиыный фрегат FF(X) в качестве корабля для массовой постройки, быстро наращивая флот за счет более целенаправленного сочетания возможностей и платформ с высокими и умеренными характеристиками. Презентация кораблей "типа Trump" символизирует 250-летнюю приверженность ВМС США инновациям и морскому превосходству.

Согласно опубликованным ВМС США предварительным характеристикам кораблей "типа Trump", это должны быть крупные корабли с неядерной комбинированной дизель-газотурбинной интегрированной электроэнергетической установкой и водоизмещением более 35 тысяч тонн. Длина корабля составит 840-880 футов (256-268 м), ширина 105-115 футов (32-35 м), осадка 24-30 футов (7,3-9,1 м). Скорость полного хода составит более 30 узлов. Экипажж 650-850 человек.

Вооружение корабля должно включать 128 ячеек универсальной вертикальной пусковой установки Mk 41 (в двух блоках в кормовой и носовой частях) и 12 ячеек вертикальной пусковой установки для больших ракет Large Missile Vertical Launch System (LMVLS) в носовой части для запуска гиперзвуковых ракет средней дальности Conventional Prompt Strike (CPS). Корабль будет нести перспективные стратегические крылатые ракеты с ядерной боевой частью Surface Launch Cruise Missile-Nuclear (SLCM-N), которые, видимо, будут запускаться из универсальных вертикальных пусковых установок Mk 41.

В носовой части корабля будет установлена перспективная электромагнитная пушка-рейлган мощностью 32 МГДж. Также в состав вооружения войдут две пусковые установки зенитного ракетного комплекса самообороны RAM, две 127-мм/62 универсальные артиллерийские установки серии Mk 45, способные вести огонь гиперзвуковыми снарядами, четыре 30-мм артиллерийские установки Mk 38, две 600-киловаттные и две 300-киловаттные лазерные боевые установки, четыре "ослепляющие" лазерные установки AN/SEQ-4 ODIN для борьбы с БЛА, и два неназванных комплекса для борьбы с БЛА и безэкипажными катерами (возможно, на основе направленной энергии). Корабль будет оснащен интегрированной комплексной системой оружия AEGIS с радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR с четырьмя неподвижными АФАР, и четырьмя блоками комплекса РЭБ AN/SLQ-32(V)7 Surface Electronic Warfare Improvement Program (SEWIP) Block III. В кормовой части корабля будут размещены обширные ангар и полетная паллуба, способные обеспечить размещение конвертопланов V-22 Osprey, вертолетов и БЛА с вертикальным взлетом и посадкой.

По сообщениям профильных американских СМИ, источники в ВМС США заявили, что строительство первых двух кораблей "типа Trump" не планируется начать раньше начала 2030-х годов. Хотя сметы расходов еще уточняются, сейчас ВМС США приступают к заключению контрактов на первоначальную разработку проекта с компаниями Bath Iron Works, Huntington Ingalls Industries и Gibbs & Cox. "Проводятся проектные исследования для уточнения сметы расходов ВМС США. Эти подробности будут доступны в бюджетном запросе президента на 2027 финансовый год".

Программа постройки кораблей "типа Trump" заменяет прежнюю программу ВМС США по созданию перспективных больших эсминцев следующего поколения DDG(X) и будет использовать уже сделанные наработки по этой концепции.

После презентации программы Трампом, ВМС США опубликовали два объявления о заключении контрактов в рамках программы создания перспективного линейного корабля с управляемыми ракетами (Guided missile battleship) BBG(X), причем оба они расчитаны на 72 месяца (то есть шесть лет):

"Командование военно-морских систем ВМС США (NAVSEA) намерено заключить контракт с единственным поставщиком с General Dynamics Bath Irons Works Corporation (BIW) и Huntington Ingalls Industries-Ingalls Shipbuilding (HII Ingalls) на проектирование, разработку и анализ конструкции ракетного линкора BBG(X). Это включает в себя проектно-инженерные работы и анализ конструкции, необходимые для создания проектной документации BBG(X) в поддержку проекта BBG(X), разработанного ВМС США, включая предварительный (эскизный) проект (Preliminary Design - PD) и контрактный проект (Contract Design - CD)". "BIW и HII Ingalls окажут помощь правительственной проектной группе в доработке общей конструкции корабля посредством тщательного процесса системной инженерии, включая, помимо прочего, плановые проверки, такие как системный функциональный анализ (System Functional Review - SFR) и анализ предварительного проекта (Preliminary Design Review - PDR). Предполагаемый срок выполнения этих работ составляет 72 месяца". BIW и HII Ingalls, видимо, являются единственными судостроительными компаниями в США, способными сейчас осуществлять строительство боевых кораблей таких размеров.

Кроме того, NAVSEA "намерено заключить контракт на основе единственного поставщика с компанией Leidos Gibbs & Cox на проектирование и разработку надводных боевых кораблей (SC SDE) для поддержки создания перспективных надводных боевых кораблей ВМС США. В рамках этих работ Leidos Gibbs & Cox будет в основном выполнять проектные работы в поддержку разработки предварительного проекта (PD), контрактного проекта (CD) и других проектных работ, необходимых для поддержки программы ракетного линкора BBG(X)", - говорится в другом уведомлении. "В качестве подрядчика SC SDE компания Leidos Gibbs & Cox будет выступать в качестве продолжения правительственной группы по проектированию кораблей, предоставляя специализированные экспертные знания на ранних этапах анализа проекта и определения требований. Эта поддержка на ранней стадии проектирования имеет решающее значение для обеспечения осуществимости, экономической целесообразности и характеристик проекта корабля до этапов технического проектирования и строительства. Предполагаемый срок действия этого контракта составляет 72 месяца".

Со стороны bmpd укажем, что, несмотря на всю экстравагантность заявленной программы BBG(X), логика ее появления понятна. Как неоднократно указывал ЦАСТ, главный вывод, который можно сделать из опыта последних боевых действий флотов в Черном и Красном морях, - что для боевых действий на море в современных и будущих условиях имеют смысл только крупные надводные корабли, способные противостоять групповым и многократным ударам противокорабельных ракет (а теперь уже и баллистических ракет, а также разнообразных БЛА и БЭК), то есть минимум "большой иджисовский фрегат/эсминец", причем чем больше на нем будет оружия и ракет, тем лучше. Только такие корабли обладают достаточной боевой устойчивостью для выживания и решения боевых задач в боевых действиях на море. Любые корабли меньше по размерам боевого значения теперь не имеют (кроме совсем малых катерных единиц) и будут гарантированно истребляться, - поэтому можно сказать, что классы малых фрегатов, корветов, малых ракетных и малых противолодочных кораблей и ракетных катеров полностью умерли. В данном случае ВМС США доходят в данном выводе до логического конца, осуществив переход от проекта перспективного большого эсминца DDG(X) к еще более крупным и сильно вооруженным "кораблям-арсеналам", обладающим еще большей боевой устойчивостью, благо у американского флота (в отличие от других флотов мира) есть возможность "путешествовать только первым классом". При этом показательно, чтоо ВМС США собираются одновременно продолжать и строительство эсминцев типа Arleigh Burke "в качестве основной боевой машины флота". Впрочем, вопросы относительности возможности практической реализации программы BBG(X) достаточно очевидны, особенно за пределами срока существования администрации Трампа.

Представленные президентом США Дональдом Трампом презентационные изображения перспективного ракетного "линейного корабля" BBG 1 Defiant нового "типа Trump" (Trump Class) ВМС США по программе BBG(X) (с) правительство США

Презентация президентом США Дональдом Трампом программы BBG(X) создания перспективного ракетного "линейного корабля" нового "типа Trump" (Trump Class) для ВМС США. Мар-а-Лаго ​​(Флорида), 22.12.2025 (с) CNN

Предварительное схематическое изображение и предварительные характеристики перспективного ракетного "линейного корабля" нового "типа Trump" (Trump Class) программы BBG(X) ВМС США (с) ВМС США