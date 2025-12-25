Войти
РИА Новости

Эксперт оценил перспективу создания дивизии из "Орешников"

329
0
0
Подвижные ракетные комплексы "Ярс"
Подвижные ракетные комплексы "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Вадим Савицкий

Богодель: В Союзном государстве Белоруссии и РФ возможна дивизия из "Орешников"

МИНСК, 23 дек – РИА Новости. Дивизия из новейших российских ракетных комплексов "Орешник" может быть создана в Союзном государстве Белоруссии и РФ, считает заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

"Мы были вынуждены развертывать на нашей территории соответствующие системы, которые называются "Орешник". И уже первый дивизион в составе трех пусковых установок, по сути своей, заступил на боевое дежурство. На нашей территории будет размещен полк. Это порядка десятка пусковых установок с соответствующими машинами… А вероятнее всего, что в рамках нашего содружества (Союзное государство – ред.) будет действовать, скорее всего, новая дивизия, которая будет представлена именно вот этими новейшими пусковыми установками "Орешник", - сказал Богодель в эфире телеканала "Беларусь 1".

Как уточнили ведущие телеканала, эксперт предполагает появление такой дивизии "в рамках союзной безопасности России и Беларуси" для сохранения военного баланса сил в регионе. Они подчеркнули, что "Орешник" необходим Белоруссии исключительно для стратегического сдерживания.

"После того, как на территории Германии, - а немцы сегодня уже вблизи нашей территории и на своей, - начинают развертывать свои дополнительные силы, прежде всего, планируют еще развернуть американские ракеты средней дальности Typhon… и сегодня одним из основных пунктов управления в Германии становится Висбаден (здесь размещена американская военная база – ред.)…, мы понимаем, что наших средств недостаточно, чтобы ответить при необходимости", - объяснил эксперт необходимость принятия решения о размещении комплекса "Орешник" на территории Белоруссии.

В конце прошлой недели президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новый ракетный комплекс "Орешник" с 17 декабря находится на территории республики и заступает на боевое дежурство. Он отметил, что "первые позиции оборудованы ракетным комплексом "Орешник". Президент Белоруссии 22 декабря заявил, что на территории республики будет размещено не более десятка российских комплексов "Орешник".

В конце 2024 года Лукашенко по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета сообщил журналистам, что что республика готова разместить на своей территории десяток новейших российских ракетных комплексов "Орешник" на первом этапе.

До этого Лукашенко попросил российского лидера разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник". Российский президент ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 07:25
  • 12442
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"
  • 25.12 04:37
  • 1
Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации
  • 25.12 04:33
  • 0
Комментарий к "Эксперты: «Золотой флот» Трампа столкнется с принципиальной проблемой"
  • 24.12 23:48
  • 0
Комментарий к "В ЕС может разгореться гражданская война после того, как одна из стран сделала сенсационное заявление по Украине (Daily Express, Великобритания)"
  • 24.12 23:19
  • 1
Самолет «Байкал» совершит первый полет в ближайшие дни
  • 24.12 22:49
  • 0
Комментарий к "Флот, который построит Трамп. Что известно о новых боевых кораблях США?"
  • 24.12 17:56
  • 1
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета