Самолет «Байкал» совершит первый полет в ближайшие дни

550
0
+1

«Байкал» совершит свой первый полет в ближайшие дни

Российский самолет легкого класса и многоцелевого назначения ЛМС-901 «Байкал» впервые поднимется в воздух в ближайшие дни. Самолет оснащен двигателем отечественной разработки модели ВК-800, испытанным на базе летающей лаборатории Як-40.

Как уточняется, несколько опытных образцов «Байкала» с двигателями уже готовы, сама программа испытаний нового самолета вышла на завершающий этап. При этом первую серийную партию ЛМС-901 планируют поставить авиаперевозчику «Аврора» в конце следующего года. Ранее уже сообщалось, что силовая установка ВК-800 и винт АВ-901 будут сертифицированы в январе-марте 2026 года, а первый реальный полет предсерийного прототипа ЛМС-901 будет выполнен в самом конце 2025-го. Напомним, «Байкал» заменит легендарный Ан-2, больше известный как «Кукурузник», на региональных и труднодоступных маршрутах. Он рассчитан на перевозку 9 человек на крейсерской скорости 300 км/ч на расстояние 1500-3000 км в зависимости от массы груза.

Макс Антонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Як-40
Проекты
ВК-800
