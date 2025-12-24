Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем республике нужен «Орешник»

Хренин: поставки «Орешника» Белоруссии стали реакцией на агрессивные шаги Запада

Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» стало реакцией на агрессивные действия Запада в отношении Минска. Об этом заявил глава минобороны республики Виктор Хренин в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Чтобы они [западные страны] понимали, что если, по-простому говоря, полезут к нам, то получат неприемлемый ущерб», — сказал министр.

При этом Хренин отметил, что поставки Белоруссии «Орешника» не изменит баланса сил в Европе, так как это оружие направлено на стратегическое сдерживание.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики разместят не более десяти ракетных комплексов «Орешник».

19 декабря Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства уточнил, что на дежурство поставлена «не одна машина», однако точное количество называть не стал. Также Лукашенко не раскрыл место дислокации комплекса, а информацию о его размещении, появившуюся в СМИ, назвал «абсолютной ложью».

Алена Зиновьева