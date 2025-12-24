Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177».

В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения?

В России приступили к летным испытаниям двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57, сообщает Ростех. По данным госкорпорации, "новый двигатель – "изделие 177" – с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета". Ранее об этом двигателе ничего не сообщалось.

Создание авиадвигателя – ключевой момент для рождения любого самолета. Именно от характеристик силовой установки зависят дальность, топливная эффективность, боевая нагрузка и множество других качеств, принципиально важных для эффективности самолета как боевой машины.

С середины XX века десятилетиями Россия (Советский Союз) училась у западных производителей создавать по-настоящему эффективные авиадвигатели, и к 1980-м годам удалось создать отечественные силовые установки не хуже зарубежных – британских, американских или французских аналогов. В целом же отрасль авиадвигателей едва ли не сложнее космической. По крайней мере, выводить ракеты в космос может гораздо большее количество держав, чем создавать современные турбореактивные авиадвигатели. И Россия – в их числе, что доказывает, в частности, истребитель пятого поколения Су-57. И в первую очередь – его силовая установка.

Первое время на Су-57 применялся другой двигатель, с индексом, отличающимся буквально на одну цифру – "изделие 117", или так называемый двигатель первого этапа. А точнее – авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1, сделанный на базе двигателей истребителей четвертого поколения семейства Су-27: АЛ-31Ф, АЛ-31ФП и АЛ-31Ф-1С.

Сразу же заявлялось, что в дальнейшем он будет заменен на еще более совершенный двигатель второго этапа, или же "изделие 30". И действительно, первый полет машины, оснащенной данным двигателем, состоялся еще в 2017 году. Затем, в 2023 году, сообщалось, что серийные Су-57 уже начали оснащать двигателями второго этапа. Отмечалось, что по сравнению с АЛ-41Ф1 у "изделия 30" тяга увеличена (в бесфорсажном режиме) до 17,5-19,5 т, а сам двигатель отличается повышенной топливной эффективностью и сниженной стоимостью жизненного цикла.

И вот теперь оказалось, что Су-57 получит совершенно новый двигатель, о котором раньше не было ничего известно, с индексом 177. Более того, этот двигатель уже проходит летные испытания.

Судя по индексу, данный агрегат имеет непосредственное отношение к тому, что был показан в ноябре 2024 года на выставке в Китае Airshow China.

Тогда состоялся премьерный показ авиадвигателя, представленного как "изделие 177С". Особо подчеркивалось, что массогабаритные характеристики и точки крепления двигателя идентичны с АЛ-31Ф. Таким образом, можно предположить, что представление его на международной площадке – это прежде всего предложение странам, имеющим в своих арсеналах Су-27/30, провести ремоторизацию парка, не требующую изменений конструкции планера и систем управления.

А когда потом тот же двигатель показали на выставке в Индии, прямо подчеркивалось, что давние связи с индийскими коллегами будут способствовать развитию сотрудничества, в том числе по этому двигателю. Известно, что именно Индия является крупнейшим в мире иностранным эксплуатантом самолетов семейства Су-30.

На это намекают озвученные характеристики данного изделия. В частности представители ОДК указывают на то, что тяга в форсажном режиме достигает 16 тыс. кгс вместо прежних 15 тыс. кгс, и ресурс – 6000 часов вместо 4000. Надо признать, что эти цифры впечатляют. Они находятся на лучшем мировом уровне. Увеличение тяги двигателя увеличивает возможности истребителя в воздушном бою, в частности в вертикальных маневрах.

Сниженный расход топлива на всех режимах позволяет увеличить боевой радиус или время пребывания в воздухе без дозаправки.

Таким образом, можно предположить, что "изделие 177" – это некий промежуточный вариант между "изделием 117" (двигателем первого этапа) и "изделием 30" (двигателем второго этапа). Он будет так же серийно устанавливаться на Су-57, поступающие в войска, и им же будут модернизироваться истребители семейства Су-30/35. Возможно, "изделие 177" дешевле "изделия 30" при схожих характеристиках, поэтому и принято было решение устанавливать его в том числе на Су-57.

И все же важно не путать двигатели 177 и 177С. Второй, судя по открытым данным, проще. В частности, в них реализованы разные системы управления двигателя: электронно-цифровая на 177 и электромеханическая система на 177С.

Кроме того, у "С" на 1500 кгс снижена тяга. Эти отличия принципиальны, поскольку позволяют использовать "изделие 177С" на самолетах семейства Су-27 без замены системы управления и усиления планера. С другой стороны, чтобы использовать этот двигатель на Су-57, состоящем на вооружении ВКС, на нем также должна быть заменена система управления. Кроме того, характеристики экспортного варианта не должны превосходить те, что имеет истребитель для Российской Армии.

Ростех не раскрывает, что такое "С", но с учетом изложенного можно предположить, что это значит "специальный", или же "сокращенный", или же "сниженный" (по характеристикам). "Сниженный" по сравнению с изделием 177, но "повышенный" по сравнению с классическими двигателями для семейства Су-27/30/35.

По всей вероятности, усовершенствование двигателя "первого этапа" вовсе не означает отказа от развития силовой установки "второго этапа", известной как "изделие 30". Но и АЛ-41Ф1 имеет модернизационный потенциал, который было бы грех не использовать в "изделии 177".

В любом случае, что бы ни означала интрига с наименованием испытываемого двигателя, происходящее говорит о значимых успехах отечественного авиационного двигателестроения. Несмотря на продолжающуюся СВО и необходимость обеспечивать наши войска большим количеством вооружения, отечественный ВПК продолжает интенсивную работу по созданию и развитию перспективных вооружений.

Борис Джерелиевский