Почему Гренландия становится приоритетной целью для США

Специальный посланник Дональда Трампа отныне будет заниматься реализацией мечты хозяина Белого дома присоединить Гренландию к Соединенным Штатам Америки. Что это за человек и почему Трамп, несмотря на категорическое сопротивление всей Европы, так стремится обладать этим северным островом?

Под конец года президент США Дональд Трамп решил вспомнить о своих желаниях периода инаугурации. В частности, о Гренландии – принадлежащей Дании территории, которая, по мнению президента США, должна принадлежать Америке.

При этом Трамп пошел дальше пустых претензий и заявлений о том, что Штатам нужна Гренландия для обеспечения нацбезопасности – он назначил спецпосланника по этой территории. Им стал губернатор Луизианы Джефф Лэндри, который сразу же заявил, что для него честь сделать все возможное для присоединения Гренландии. "Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет решительно продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира", – заявил Трамп.

Европа отреагировала жестко. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров должен "сам решать свою судьбу" и что "необходимо уважать его территориальную целостность". Датский МИД заявил, что никому ничего не отдаст. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что ЕС "выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии".

Европейцы возмущены не только риторикой Трампа, но и назначением спецпосланника. Прежде всего потому, что данный политический шаг демонстрирует признание Америкой Гренландии отдельной от Дании территорией. При этом сделать Дания ничего не может – в отличие от послов, спецпосланники могут назначаться без консультаций со страной пребывания и не требуют одобрения этой страны для начала работы.

Кроме того, важна личность Джеффа Лэндри. Он не является большим специалистом по Гренландии, не обладает выдающимися дипломатическими навыками. Преимущество Лэндри в том, что он – абсолютный трампист и лоялист. Он поддерживает все шаги президента США, в том числе и ввод национальной гвардии в проблемные штаты. И соответственно, всерьез (в отличие от карьерных дипломатов) возьмется за решение поставленной перед ним проблемы.

"Это ставит остров с населением менее 60 000 человек в небольшую группу приоритетных внешнеполитических направлений, наряду с Украиной и Ближним Востоком, на которые Трамп назначил доверенных союзников", – пишет The New York Times. Союзников, которые (как тот же спецпредставитель по России Стив Уиткофф) действуют отдельно от Госдепа.

Например, датчане жалуются, что буквально за две недели до назначения Лэндри в Гренландию прилетела высокопоставленная делегация сотрудников Госдепартамента США – и никто из них слова не сказал о том, что Трамп собирается выбрать спецпосланника. Видимо, потому, что они просто не знали об инициативе президента США.

Вопрос в том, зачем он эту инициативу выдвинул? И тут есть четыре версии.

В рамках первой из них Трамп просто выполняет то, что обещал. И речь тут не только про присоединение Гренландии как таковой, а о прописанной в Стратегии национальной безопасности "Доктрине Монро 2.0", которая обосновывает претензии США на все Западное полушарие. Венесуэлу, Канаду, Мексику – и, конечно же, Гренландию, которая тоже находится в Западном полушарии.

В рамках второй версии Трамп искренне считает, что полный контроль над Гренландией необходим для обеспечения нацбезопасности США. Особенно в ситуации, когда США "уходят" из Восточного полушария и тем самым теряют целый ряд рубежей передовой обороны.

Именно через Гренландию (и Северный полюс) в случае глобального ядерного конфликта на территорию США полетят российские баллистические ракеты. А значит, США могли бы разместить там элементы своей распиаренной системы ПРО "Золотой купол".

Кроме того, вдоль гренландских берегов идет альтернативный Северному морскому пути маршрут, который связывает Восточную Азию и Западную Европу. Маршрут, который в случае потепления климата принесет владельцу деньги и контроль. Наконец, владелец Гренландии получает значительную часть в разделе арктического шельфа.

В рамках третьей версии Трамп, говоря об отсутствии экономических причин в своих претензиях на остров, лукавит. У побережья Гренландии находятся большие залежи нефти и газа. Помимо углеводородов там есть много чего еще – в том числе и редкоземельные металлы. В ЕС есть список из 34 критически важных сырьевых материалов – и месторождения 31 из них находятся в Гренландии. В США перечень несколько больше – 50 минералов, и в Гренландии расположены месторождения 39 из них.

Наконец, в рамках четвертой версии,

Трамп просто ставит на место Европу, а прежде всего – премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Ту самую, которую издание Politico поместило на второе место (то есть вслед за Трампом) в списке самых влиятельных политиков Евросоюза. И которую европейские журналисты позиционируют как лидера в деле обретения Европой субъектности и частичной независимости от Соединенных Штатов, которая активнее всего продвигает идею милитаризации Европы для сдерживания как России, так и США.

Однако какая бы из этих версий ни была верна, в декабре 2025 года задача взятия под контроль Гренландии никак не стала легче по сравнению с январем. Большинство жителей острова выступают за отделение от Дании – но при этом все равно не хотят становиться частью Соединенных Штатов. До сих пор верят в то, что могут прокормить себя (хотя Гренландия, где проживает около 60 тысяч человек, субсидируется Копенгагеном на сотни миллионов долларов в год).

Видимо, Трамп надеется на то, что Джефф Лэндри (рассчитывающий в ближайшее время "поехать в Гренландию и поговорить с людьми") найдет выход. Выход за пределами дипломатии, политической морали и, возможно, закона.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета