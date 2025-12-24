Войти
Программа нового британского фрегата забуксовала

Проект фрегата "Тип-32" для Королевского военно-морского флота Великобритании пока не продвинулся дальше стадии концепции, а правительство Великобритании до сих пор не может предоставить ключевые подробности о программе.

Как указывает Naval Today со ссылкой на письменный ответ Минобороны Королевства на запрос парламента, ведомство отказалось назвать какие-либо сроки ввода в строй первого фрегата "Тип-32", подчеркнув, что программа по-прежнему находится на стадии формирования концепции. Для класса боевых кораблей, впервые анонсированного несколько лет назад как части будущей структуры военно-морских сил, отсутствие конкретных этапов вызывает серьезную обеспокоенность.

Возможный облик будущего фрегата "Тип-32"

BAE Systems


Отвечая на запрос министр оборонной промышленности Люк Поллард заявил, что военное ведомство постоянно оценивает свои возможности.

"Как указано в последнем "Стратегическом обзоре в области обороны", Королевский военно-морской флот переходит к гибридному формату, объединяющему беспилотные суда и традиционные корабли с экипажами, – говорится в его письменном ответе на запрос. – Эта стратегия будет осуществляться за счет более оперативных и эффективных закупок, а также с использованием модульных, реконфигурируемых технологий и масштабируемых платформ".

Люк Поллард добавил, что раскрытие дополнительных подробностей было бы неуместным.

Идея создания фрегатов "Тип-32" впервые публично прозвучала ​​в 2020 году, а концепция получила дальнейшее развитие в 2021 году в рамках более широких дискуссий о будущем облике Королевского флота. Официально этап разработки концепции начался в 2022 году, и фрегат "Тип-32" задумывался как гибкая, ориентированная на экспорт, платформа, потенциально – с акцентом на использование автономных систем.

Однако с тех пор прогресс в значительной степени остается незаметным для общественности, констатирует Naval Today. В отличие от программ строительства фрегатов "Тип-26" и "Тип-31", в рамках которых конкретные схемы закупок и графики поставок озвучены, для программы фрегатов "Тип-32" до сих пор не сфорумлированы согласованные этапы реализации, базовые параметры конструкции и объем финансирования.

Как предполагает Naval Today, на данный момент судьба программы связана с более глобальными решениями в области оборонного планирования, которые еще не были обнародованы.

