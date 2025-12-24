"Алмаз-Антей" и МО Белоруссии подписали контракт на обслуживание техники ПВО

Военнослужащий зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе.

Сервисный центр в ближайшие месяцы приступит к обслуживанию и ремонту принадлежащей Минску техники ПВО в кооперации с российскими предприятиями

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписал контракт с Минобороны Белоруссии на обслуживание и ремонт техники противовоздушной обороны, сообщили в пресс-службе концерна.

"Сервисный центр по ремонту средств ПВО, созданный в текущем году на территории Республики Беларусь, в ближайшие месяцы приступит к обслуживанию и ремонту принадлежащей Минску техники ПВО в кооперации с российскими предприятиями. Соответствующий документ был подписан на днях уполномоченными представителями российского АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Министерства обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В концерне уточнили, что контракт был заключен в рамках соглашения о развитии военно-технического сотрудничества России и Белоруссии.