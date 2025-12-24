Войти
ТАСС

Кабмин: госпрограмму развития ОПК нужно синхронизировать с программой вооружений

Программы вооружений российского ОПК
Программы вооружений российского ОПК.
Источник изображения: invoen.ru

Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования технологического облика ОПК, в том числе за счет внедрения в различные виды вооружений элементов ИИ и других цифровых решений

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров провел заключительное заседание коллегии Военно-промышленной комиссии России в 2025 году. В числе основных задач на 2026 год было названо формирование новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, реализация которой должна быть синхронизирована с госпрограммой вооружений, сообщается в канале кабмина в Max.

"Участники заседания обсудили предварительные итоги работы оборонно-промышленного комплекса в 2025 году. Абсолютным приоритетом первый вице-премьер назвал своевременную поставку министерству обороны в необходимых объемах особо востребованных образцов вооружений и военной техники. В числе основных задач на следующий год - формирование новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, реализация которой должна быть синхронизирована с госпрограммой вооружений", - говорится в сообщении.

Первый вице-премьер также подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования технологического облика ОПК, в том числе за счет внедрения в различные виды вооружений элементов искусственного интеллекта и других цифровых решений.

В мероприятии также приняли участие помощник президента Росиии Алексей Дюмин, главы МЧС Александр Куренков, Минпромторга Антон Алиханов, Минздрава Михаил Мурашко, Минфина Антон Силуанов, Росгвардии Виктор Золотов, Ростеха Сергей Чемезов и Роскосмоса Дмитрий Баканов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минпромторг РФ
МЧС
Росгвардия
Роскосмос
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Силуанов Антон
Чемезов Сергей
Проекты
AI
