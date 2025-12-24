Источник изображения: topwar.ru

Сообщается о взрывах в промышленной зоне Кременчуга. Этот город расположен в Полтавской области и является средоточием целого ряда промышленных и энергетических объектов, в том числе тех, по которым уже неоднократно «прилетало».

Активно обсуждается, какое именно средство огневого поражения было применено на этот раз при учёте того, что речь не идёт ни о БПЛА «Герань», ни о ФАБ с УМПК.

Кратчайшее расстояние от позиций российских войск до Кременчуга составляет примерно 195 км.

Эксперты высказывают предположения о том, что это мог быть модернизированный реактивный боеприпас РСЗО, что в контексте точности и расстояния выглядит как управляемая ракета – схожая, например, с теми, которые против объектов на нашей территории применяют ВСУ с задействованием универсальных пусковых установок HIMARS.

Если российские реактивные снаряды (ракеты, подходящие для пусков из РСЗО) стали покрывать расстояние порядка 200 км, то это хорошие новости для армии России и крайне негативные – для противника.

Напомним, что сегодня человек по фамилии Игнат на Украине объявил о том, что «практически все» российские ракеты, включая гиперзвуковые «Кинжалы», были сбиты, причём «сбиты истребителями F-16». Многие на Украине продолжают верить, но не те, кто своими глазами видел, как те же «Кинжалы» поражали цели в Ивано-Франковской и других областях.